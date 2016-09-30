新世界发展创办人郑裕彤昨晚因病辞世 终年91岁

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
- 路透香港9月30日 - 香港主要地产商--新世界发展(0017.HK)周五发布声明称，公司创办人郑裕彤昨晚因病辞世，终年91岁，其长子兼新世界发展主席郑家纯表示，父亲的离世对集团运作不会有影响。
郑氏家族发出的新闻稿称，郑裕彤昨晚因病安详辞世，临终前家人一直陪伴身边。有关葬礼安排将于稍后公布。
郑家纯在新世界总部楼下对等候的记者表示，父亲去世不会对集团有影响。
＂他已四年在病床，给不了新世界什么。＂他说。
郑裕彤是周大福集团及新世界发展的创办人，在2012年辞任新世界发展主席职务，他当时接受媒体采访时表示，工作了六、七十年，希望＂享一下清福＂，因此决定退休。然而，同年9月却传出他中风入院的消息，其后亦没有再在公开场合露面。
由郑裕彤创立的周大福集团，持有多家上市公司，包括房地产旗舰--新世界发展、新创建(0659.HK)、新世界百货(0825.HK)、周大福珠宝(1929.HK)等。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。