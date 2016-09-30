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中国财经 | 2016年 9月 30日 星期五 18:20 BJT

新世界发展创办人郑裕彤昨晚因病辞世 终年91岁

- 路透香港9月30日 - 香港主要地产商--新世界发展(0017.HK)周五发布声明称，公司创办人郑裕彤昨晚因病辞世，终年91岁，其长子兼新世界发展主席郑家纯表示，父亲的离世对集团运作不会有影响。

郑氏家族发出的新闻稿称，郑裕彤昨晚因病安详辞世，临终前家人一直陪伴身边。有关葬礼安排将于稍后公布。

郑家纯在新世界总部楼下对等候的记者表示，父亲去世不会对集团有影响。

＂他已四年在病床，给不了新世界什么。＂他说。

郑裕彤是周大福集团及新世界发展的创办人，在2012年辞任新世界发展主席职务，他当时接受媒体采访时表示，工作了六、七十年，希望＂享一下清福＂，因此决定退休。然而，同年9月却传出他中风入院的消息，其后亦没有再在公开场合露面。

由郑裕彤创立的周大福集团，持有多家上市公司，包括房地产旗舰--新世界发展、新创建(0659.HK)、新世界百货(0825.HK)、周大福珠宝(1929.HK)等。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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