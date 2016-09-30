新世界发展创办人郑裕彤昨晚因病辞世 终年91岁

＂他已四年在病床，给不了新世界什么。＂他说。

郑裕彤是周大福集团及新世界发展的创办人，在2012年辞任新世界发展主席职务，他当时接受媒体采访时表示，工作了六、七十年，希望＂享一下清福＂，因此决定退休。然而，同年9月却传出他中风入院的消息，其后亦没有再在公开场合露面。