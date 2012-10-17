香港廉政公署起诉前发展局长涉嫌诈骗租屋津贴

路透香港10月17日电---香港廉政公署(ICAC)周三发布新闻稿称,起诉前香港发展局长麦齐光以及前路政署助理署长曾景文,因其涉嫌诈骗租屋津贴.麦齐光是今年7月1日上任的梁振英政府首任发展局长.

廉政公署在新闻稿中称,麦齐光与曾景文涉嫌在1985年6月至1990年12月间虚假或隐瞒租屋所有权益等资料,向香港政府申领和收取自行租屋津贴,涉及金额逾70万港元.

新闻稿称,麦齐光及曾景文被控一项串谋诈骗香港政府罪名.前者还另被控被控两项代理人使用文件意图欺骗其主事人罪名,涉嫌违反《防止贿赂条例》.曾景文亦被控三项相类罪名.两名被告将於明日上午9点30分于东区裁判法院应讯.

本地媒体稍早报导,此两人在上述时间涉嫌相互租屋,并以相关文件向政府申请租屋津贴.麦齐光於7月12日遭廉政公署拘捕并在当日提出辞任,成为香港特区政府任期最短的官员,并令梁振英班子的诚信大受打击.

廉政公署稍早也起诉了香港前政务司司长许仕仁,以及新鸿基(0016.HK)联席主席郭炳江、郭炳联等共五人,指他们涉嫌贪污及公职人员行为失当等罪名.该案件将在明年1月24日再提讯.

香港前任特区行政长官曾荫权离任前遭审计署对其外访住宿安排和防止潜在利益冲突检讨委员会的提出两份报告,曾荫权以个人处事不当,令社会对政府保持廉洁奉公的信心有所动摇向公众致歉.因个人处事不当,令社会对政府保持廉洁奉公的信心有所动摇向公众致歉.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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