香港住宅停车位买卖创11个月新高 楼市加辣带动交投--中原地产

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港11月17日 - 中原地产周四发表的数据显示，10月份香港整体住宅停车位买卖合约登记（包括一手及二手）录得693宗，按月增近31%，创11个月新高。政府本月初大幅调高住宅买卖印花税打击住宅成交，该行料不少资金将转投停车位市场，料此类买卖将继续畅旺。
据本地报章报导，近日住宅停车位接连录得创纪录成交。香港信报周四报导，由英皇国际(0163.HK)发展的西环楼盘＂维港峰＂，发展商最近分别以459.8万港元和437.8万港元出售两个停车位予一名业主，成交价更打入全港最贵车位的第二及三位。两个车位的总价足以购买同区另一楼盘的两房单位。
中原地产研究部高级联席董事黄良昇表示，10月份的住宅停车位买卖登记宗数，反映9月期间二手车位交投活跃，以及有新盘车位拆售，以致整体住宅车位登记显着向上。
10月份整体住宅停车位交易金额9.1亿港元，按年上升46%。
政府本月4日将住宅买卖印花税，统一上调至15%，以压抑上升中的投资需求。分析师预期，这将促使资金由住宅转投工商舖等其他物业市场。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。