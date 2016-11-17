香港住宅停车位买卖创11个月新高 楼市加辣带动交投--中原地产

路透香港11月17日 - 中原地产周四发表的数据显示，10月份香港整体住宅停车位买卖合约登记（包括一手及二手）录得693宗，按月增近31%，创11个月新高。政府本月初大幅调高住宅买卖印花税打击住宅成交，该行料不少资金将转投停车位市场，料此类买卖将继续畅旺。

据本地报章报导，近日住宅停车位接连录得创纪录成交。香港信报周四报导，由英皇国际(0163.HK)发展的西环楼盘＂维港峰＂，发展商最近分别以459.8万港元和437.8万港元出售两个停车位予一名业主，成交价更打入全港最贵车位的第二及三位。两个车位的总价足以购买同区另一楼盘的两房单位。

中原地产研究部高级联席董事黄良昇表示，10月份的住宅停车位买卖登记宗数，反映9月期间二手车位交投活跃，以及有新盘车位拆售，以致整体住宅车位登记显着向上。

10月份整体住宅停车位交易金额9.1亿港元，按年上升46%。

政府本月4日将住宅买卖印花税，统一上调至15%，以压抑上升中的投资需求。分析师预期，这将促使资金由住宅转投工商舖等其他物业市场。（完）