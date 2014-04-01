梁振英：＂港人港地＂政策可行 日后如有需要可再启动

路透香港4月1日 -对于有报导指政府决定搁置＂港人港地＂政策，香港特区行政长官梁振英周二表示，这政策是可行且被市场接受的，日后如有需要，政府可以在短时间内再启动这计划。

香港星岛日报今天报导，港府内部已决定搁置＂港人港地＂政策，因首两幅于启德发展区的＂港人港地＂中标价，跟没有此条款的地价分别不大，港府内部担心日后落成的＂港人港地＂单位亦未必可如预期般以较便宜的价钱出售，加上俗称＂双辣招＂的买家印花税及额外印花税亦见收效，内地人在港置业比例已下降，且＂港人港地＂立法及涉及规管执法的工作繁复，经检讨后政府认为现时无必要再推。

梁振英今早出席行政会议前对记者表示，政府仍然是以香港本地居民的住屋需要为优先。在推出＂港人港地＂政策时已说明这是一个先导计划，在楼市过热时才会用。自从政府推出＂双辣招＂措施后，楼市已经不存在一个过热的情况，但政府会继续密切留意楼市的发展。

＂我们知道这个政策在市场是被接受的，因此这政策是可行的...日后有需要的话，我们可以在短时间内启动。"他说，但就没回应计划是否正式＂搁置＂。

“港人港地”措施是特首梁振英落实其参选政纲的一项举措，建成后住宅单位首次出售对象，以及其后30年的转售对象，均只限于拥有香港永久居民身份的港人，以优先满足港人的住屋需要。

首两幅位于启德发展区的＂港人港地＂，去年中由中资的中国海外(0688.HK)以合共45.4亿港元中标。其后，政府未有再于其后的卖地计划中推出“港人港地”，发展局陈茂波去年底指出，要重新思考“港人港地”政策的目的，如果是要助港人购置居所，目前加入的条款似乎有所不足。

自政府推出双辣招后，内地人来港置业的情况大为减少。据中原地产的统计，去年全年香港整体私人住宅市场，内地个人买家占宗数比例6.2%，按年下跌4.4个百分点，料2014年的数字将会继续下降至近5%的水平。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。