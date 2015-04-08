港人消费信心在两岸四地中最低 对购房信心转差--调查

路透香港4月8日 - 香港城市大学周三发布的两岸四地消费者信心调查显示，于今年首季，香港是四地中消费者信心最低的地区，当中以对购买房屋及物价状况的信心最低，对购房的信心更转差；至于内地和台湾的消费者信心则按季微升。

该项由城大管理科学系统计谘询中心进行的调查指出，与上一季度比较，今年首季内地、台湾的消费者信心微升；香港、澳门则微跌。相对而言，内地和台湾的升幅较大，分别比上季度高0.3及1.4分，香港和澳门分别下跌0.9及2.0分。

消费者信心指数的最高分为200分，表示受访者＂信心饱满＂；指数低于100分表示受访者＂信心不足＂，高于100分表示＂颇有信心＂。

在消费者信心指数涵盖的六大范畴中，香港有两类（购买房屋、物价状况）的单项指数远低于100分；另两类（经济发展、投资股票）的单项指数略低于100分；只有两类（就业状况、生活状况）的指数略高于100 分。

香港消费者对购买房屋的信心指数录得40.5分，在各单项指数之中为最低，比上一季度下跌14.9%。其中，港人对目前及未来三个月购买房屋的信心分别较上季度下跌19.6%和12.3%，显示对此方面的信心变差。在物价方面，信心指数录得65.8分，虽然比上一季度提高4.6%，但仍在各单项指数居于倒数第二。

根据中原地产数据，今年首季香港二手住宅楼价累积升幅近5.5%。金管局并于2月底推出新一轮三项逆周期措施，进一步收紧按揭贷款，以防范楼市炽热对银行体系构成风险。

另外，香港消费者对投资股票的信心指数录得93.4分，比上季得分升高3.0%；对经济发展的信心录得93分，比上季度低1.6%。

将两岸四地的2015年第一季度消费者信心互相比较，中国内地的信心最高（104.3分），其次是台湾（87.6分），随后是澳门（85.4分），而香港的信心最低（83.8分）。

香港地区今年首季消费者信心调查在3月19日至28日进行，受访者是1,004名年满18岁且常住于本地的香港居民。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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