资金流入推高香港楼价 惟市场基本因素充斥不利--中原集团主席

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月12日 - 香港住宅楼价自今年4月开始止跌后，近期反弹力度渐见加快。物业代理--中原集团主席兼总裁施永青周一称，近期楼价升势乃货币因素使然，料未来外来资会继续流入本港，令楼价居高不下。
不过他表示，从基本因素看，政治、经济等方面的不利因素仍然主导市场；至于加息风险方面，他认为美联储（FED）暂不会加息，全球仍会在较长时间处于低利率。
＂楼价看升，愈迟买可能更贵，在这情况下，将用家的需要提前透支。所以现时买房的都是用家，但是在透支将来的需要，这不是健康的现象。＂他说。
施永青表示，他在年初时对今年香港楼市看跌，但自英国脱欧公投后，已修正为看升，因预期会有更多资金流入香港，令股市及楼市上升。
虽然今天港股跟随环球股市下跌，恒生指数.HSI大幅收低3.4%创七个月来最大单日跌幅，但他认为股市的调整不会对楼市有太大影响，这从美股上周五大跌，但刚过去的周末本地一手住宅销售火爆可反映。
不过，施永青指出，香港在政治、经济等方面的不利因素仍然主导市场。政治上现时香港社会愈来愈分化，使政府在改革上并不容易，且政治不稳定，也会削弱香港的投资吸引力。
在经济上，中国仍在经济转型中挣扎，除了美国的QE（量化宽松）外，其他国家的QE效用不大，但QE会推动资产价格上升，对社会财富分配有逆向作用，使得穷者愈穷，富者愈富，对全世界的经济都未能带来出路。
另外，中原地产今天宣布，将在9月21日发布一项新的指数--中原经纪人指数（CSI），概念与采购经理人指数（PMI）一样，每周综合集团旗下地产代理对当周市况的预期，以推断未来楼价的趋势。
中原地产表示，该行由去年8月开始收集相关资料以制作CSI指数，结果显示与反映二手住宅楼价的中原城市领先指数（CCL）走势相关性高，从CSI可推论CCL走势。
CSI介乎0-100点，0点为完全看淡，100点为完全看好。CSI在45-55点间反覆徘徊，表示楼价趋向横行；55点以上反覆徘徊，表示楼价趋向上升；45点以下反覆徘徊，表示楼价趋向下跌。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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