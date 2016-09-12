资金流入推高香港楼价 惟市场基本因素充斥不利--中原集团主席

路透香港9月12日 - 香港住宅楼价自今年4月开始止跌后，近期反弹力度渐见加快。物业代理--中原集团主席兼总裁施永青周一称，近期楼价升势乃货币因素使然，料未来外来资会继续流入本港，令楼价居高不下。

不过他表示，从基本因素看，政治、经济等方面的不利因素仍然主导市场；至于加息风险方面，他认为美联储（FED）暂不会加息，全球仍会在较长时间处于低利率。

＂楼价看升，愈迟买可能更贵，在这情况下，将用家的需要提前透支。所以现时买房的都是用家，但是在透支将来的需要，这不是健康的现象。＂他说。

施永青表示，他在年初时对今年香港楼市看跌，但自英国脱欧公投后，已修正为看升，因预期会有更多资金流入香港，令股市及楼市上升。

虽然今天港股跟随环球股市下跌，恒生指数.HSI大幅收低3.4%创七个月来最大单日跌幅，但他认为股市的调整不会对楼市有太大影响，这从美股上周五大跌，但刚过去的周末本地一手住宅销售火爆可反映。

不过，施永青指出，香港在政治、经济等方面的不利因素仍然主导市场。政治上现时香港社会愈来愈分化，使政府在改革上并不容易，且政治不稳定，也会削弱香港的投资吸引力。

在经济上，中国仍在经济转型中挣扎，除了美国的QE（量化宽松）外，其他国家的QE效用不大，但QE会推动资产价格上升，对社会财富分配有逆向作用，使得穷者愈穷，富者愈富，对全世界的经济都未能带来出路。

另外，中原地产今天宣布，将在9月21日发布一项新的指数--中原经纪人指数（CSI），概念与采购经理人指数（PMI）一样，每周综合集团旗下地产代理对当周市况的预期，以推断未来楼价的趋势。

中原地产表示，该行由去年8月开始收集相关资料以制作CSI指数，结果显示与反映二手住宅楼价的中原城市领先指数（CCL）走势相关性高，从CSI可推论CCL走势。

CSI介乎0-100点，0点为完全看淡，100点为完全看好。CSI在45-55点间反覆徘徊，表示楼价趋向横行；55点以上反覆徘徊，表示楼价趋向上升；45点以下反覆徘徊，表示楼价趋向下跌。（完）