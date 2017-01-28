12月香港私人住宅楼价再创新高 月内租金亦掉头回升

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港1月27日 - 香港差饷物业估价署周五发表的临时数字显示，12月全港私人住宅楼价指数连续第九个月上升，连续第二个月创历史新高，月内租金指数亦掉头回升。
12月全港私人住宅楼价指数报306.8，11月则为306.6，升幅减慢可能反映出香港政府11月初的＂加辣＂效应。2016年香港楼价累计升7.6%。
私人住宅租金指数在11月结束此前六个月升势后，12月掉头回升，报172.3，较11月的171.3高出0.6%。2016年香港租金累计升0.6%。
香港政府11月4日再度对楼市措施＂加辣＂，大幅增加住宅物业印花税，税率划一上调至交易额的15%，但首次置业的香港永久居民可获豁免。因此11月的数据尚未反映加辣的影响。（完）
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(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)
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