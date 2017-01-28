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中国财经 | 2017年 1月 28日 星期六 09:08 BJT

12月香港私人住宅楼价再创新高 月内租金亦掉头回升

路透香港1月27日 - 香港差饷物业估价署周五发表的临时数字显示，12月全港私人住宅楼价指数连续第九个月上升，连续第二个月创历史新高，月内租金指数亦掉头回升。

12月全港私人住宅楼价指数报306.8，11月则为306.6，升幅减慢可能反映出香港政府11月初的＂加辣＂效应。2016年香港楼价累计升7.6%。

私人住宅租金指数在11月结束此前六个月升势后，12月掉头回升，报172.3，较11月的171.3高出0.6%。2016年香港租金累计升0.6%。

香港政府11月4日再度对楼市措施＂加辣＂，大幅增加住宅物业印花税，税率划一上调至交易额的15%，但首次置业的香港永久居民可获豁免。因此11月的数据尚未反映加辣的影响。（完）

浏览政府网站数据，请点选(here)

(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)

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