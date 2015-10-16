香港二手住宅楼价按周全线下跌 楼市调整开始--中原地产

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透香港10月16日 - 香港物业代理--中原地产周五发布的数据显示，反映不同区份及住宅类型的楼价分类指数25周以来首见全线下跌，整体二手住宅按周跌1.26%，创九周新低，显示楼市调整开始，楼价将反覆回软。
反映香港二手住宅楼价的中原城市领先指数（CCL）最新报144.61点，按周跌1.26%，跌幅为118周最大。其他分区及分类指数，包括大型及中小型单位指数等按均周下跌。
中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出，这反映楼价调整主要由新界中小型单位带动，市区大型屋苑及豪宅的楼价跟随其后。预料楼价走势短期反覆回软。
今天公布的指数，是根据10月5日至11日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中有近七成的交易是在9月21日至27日签临时买卖合约。
香港政府公布的楼价指数有所滞后，差饷物业估价署本月稍早公布的临时数字显示，8月全港私人住宅楼价按月升0.36%再创新高，惟增速比7月减慢且是五个月来最低，或预示楼价接近见顶。戴德梁行估计，由目前至年底住宅楼价将会下调5%。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。