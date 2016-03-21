恒基地产预期香港楼价自高位最多跌30% 无重组计划--主席

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港3月21日 - 香港主要地产商--恒基地产(0012.HK)主席李兆基周一称，相信香港住宅楼价由去年的高位下调最多三成，因届时或意味着地价已暴跌六成，相信政府不会让地价有如此厉害的跌幅。
此外，对于有投行揣测过去一段日子频频增持恒地股份的李兆基，或酝酿集团重组，李兆基在恒地业绩记者会上澄清，系内并无重组计划，亦没有任何私有化计划。他未来仍会继续增持恒地股份，但由于其持股量已逾72%，与75%的持股上限已没有太多增持空间。
＂我们没有重组计划，也没有私有化（计划），完全没有。＂李兆基称。
恒地今天收市价为48.45港元，公司表示，其账面值为每股76港元，而据戴德梁行估值，计及发展中项目增值及上市联营公司市值等后，恒地每股估价达101港元。
对于本地楼市的看法，李兆基表示，现时住宅楼价已较去年的高位回15%，相信最多累计跌30%。
＂由高位跌三成就不会再跌，因为这表示投地价钱要跌六成，所以政府也不会让它（地价）跌这么多。＂他说，这是基于假设中小型住宅每平方尺建筑费与地价目前大致相近，建筑费无法下调，因而地价跌幅会较楼价跌幅更大。
至于政府应何时将楼市措施＂撤辣＂或＂减辣＂，李兆基认为，假如楼价跌得厉害，届时政府自会减辣。
恒基地产稍早公布，2015年度净利213.26亿港元，按年增长27%；撇除投资物业及发展中投资物业之公允价值变动的基础盈利110.09亿港元，按年升12%。董事长建议派末期息每股1.07港元，并以10:1基准派发红股予股东。
李兆基去年在＂股灾＂爆发前，曾表示假如恒生指数.HSI升上3万点，他将履行诺言每年捐出10亿港元作慈善公益用途。然后，其后股灾爆发，恒指今天只收报于20,684.15点。李兆基表示，当时是考虑到赚钱要成功，花钱就要成功，但现时股市下跌，则要＂量入为出＂。但他相信，假如恒指回升至24,000点左右，届时香港的经济恢复情况应该不错。
与香港另一富豪，长和(0001.HK)主席李嘉诚不同，李兆基指他不喜欢到海外投资，集团逾九成的投资都在香港，笑言＂自己不太懂英文，又不喜欢吃西餐＂，所以还会以香港为主。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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