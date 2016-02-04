香港去年12月住宅楼价指数跌至11个月低位 全年升幅七年最少

路透香港2月4日 - 香港差饷物业估价署周四发表的临时数字显示，2015年12月全港私人住宅楼价按月跌2.8%，创11个月低位；2015年全年楼价升幅收窄至2.5%，为2009年以来升幅最少的一年。

其中，以面积大小划分的A至E五类住宅物业中，面积最大的D、E类住宅楼价2015年按年下跌0.87%，为自2008年金融海啸以来首见，因在金管局收紧按揭及政府增加印花税措施令首付及交易成本大增下，大额物业交投及市场承接力均大受打击。

受忧虑加息、经济放缓以及中港股市去年中爆发股灾等拖累，去年第四季起本地住宅楼价开始由升转跌，预示楼市将进入调整期。不少分析师预期，2016年楼价可能回调一成，终结2009-15年连续七年的上升周期。

去年12月私人住宅楼价按月跌2.8%，比前一个月3%的跌幅略收窄。但面积最小的A类住宅（实用面积40平方米以下）按月挫3.8%，为五类单位中跌幅最大。此前因楼价高企，发展商倾向兴建面积细小的单位（俗称＂蚊型单位＂），这类单位在跌市中抗跌力亦较弱。

至于B、C、D、E类单位（实用面积分别40-69.9平方米、70-99.9平方米、100-159.9平方米及160平方米以上）月内楼价分别按月下跌2.5%、0.35%、2.1%及2.9%。

总结2015年，A-C类中小型单位楼价按年升2.7%；D、E类大型或豪宅单位则跌0.87%。

租金方面，12月整体私人住宅租金亦继续回落，按月跌1.3%至去年4月以来最低，主要由A-C类中小住宅的租金跌势主导。

政府公布的楼价数字有所滞后，据物业代理中原地产的数据，估计香港2016年1月楼价按月跌2.2%。

差饷物业估价署数据显示，A至E类私人住宅2015年12月回报率分别为3%、2.7%、2.6%、2.5%和2.3%。（完）