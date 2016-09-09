香港二手楼价指数按周升近1% 升势由大型屋苑伸延至豪宅--中原地产

路透香港9月9日 - 中原地产周五发表的最新楼价指数显示，香港整体二手楼价按周升0.95%，为39周以来新高；大型单位楼价更创逾一年最大升幅，反映楼市向上反覆加速的走势由大型屋苑伸延至豪宅。

反映整体二手住宅楼价的中原城市领先指数CCL最新报137.50点，前一周为136.21点。CCL（大型单位）按周急升2.74%，升幅是去年8月以来最大。

中原地产研究部高级联席董事黄良昇表示，预期未来指数走势仍会反覆，但加速上升的趋势已经确认，CCL（大型单位）和CCL（中小型单位）之间的差距有望进一步扩大。该行称，第四季CCL目标是重返去年9月高位，即146.92点水平。

今天公布的数据是根据8月29日至9月4日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中有八成半的交易是在8月15日至21日签临时买卖合约，即6月24日英国公投脱欧后第九周的市况。

政府发布的楼价指数有所滞后，7月全港私人住宅楼价指数按月上升近1.9%，连续四个月反弹且升幅为期间最大，主要受中小型住宅楼价升势引领。综合今年首七个月，私人住宅楼价累计跌幅收窄至1.26%，较去年9月的历史高位则仍低8%。（完）