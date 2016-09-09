香港二手楼价指数按周升近1% 升势由大型屋苑伸延至豪宅--中原地产

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月9日 - 中原地产周五发表的最新楼价指数显示，香港整体二手楼价按周升0.95%，为39周以来新高；大型单位楼价更创逾一年最大升幅，反映楼市向上反覆加速的走势由大型屋苑伸延至豪宅。
反映整体二手住宅楼价的中原城市领先指数CCL最新报137.50点，前一周为136.21点。CCL（大型单位）按周急升2.74%，升幅是去年8月以来最大。
中原地产研究部高级联席董事黄良昇表示，预期未来指数走势仍会反覆，但加速上升的趋势已经确认，CCL（大型单位）和CCL（中小型单位）之间的差距有望进一步扩大。该行称，第四季CCL目标是重返去年9月高位，即146.92点水平。
今天公布的数据是根据8月29日至9月4日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中有八成半的交易是在8月15日至21日签临时买卖合约，即6月24日英国公投脱欧后第九周的市况。
政府发布的楼价指数有所滞后，7月全港私人住宅楼价指数按月上升近1.9%，连续四个月反弹且升幅为期间最大，主要受中小型住宅楼价升势引领。综合今年首七个月，私人住宅楼价累计跌幅收窄至1.26%，较去年9月的历史高位则仍低8%。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。