香港政府再出辣招抑投资需求 划一上调住宅印花税至15%

路透香港11月4日 - 香港住宅楼价再度逼近去年9月历史高峰，加上属投资需求的非首次置业交易宗数急升，香港政府周五宣布再度出招，大幅增加住宅物业印花税，税率划一上调至交易额的15%，但首次置业的香港永久居民可获豁免。

这亦意味着，非本地居民买家在港购买住宅物业的总交易税率将高达30%。新措施只适用于住宅物业交易。现行就非住宅物业交易征收双倍从价印花税的安排仍然生效。

新措施将由周六（5日）起生效；这为自去年2月以来，政府再次推出压抑楼市措施。

财政司司长曾俊华在发布会上称，政府留意到近日楼价反弹升幅相当快，成交很活跃，投资住宅物业交易宗数增加不少， 故需要防范泡沫风险恶化，如不采取行动，这些风险可能危及宏观经济，甚至金融系统安全。

＂所以我们决定推出这些措施，目的主要减低现时楼市的亢奋风险，推出措施后相信会对楼市成交产生即时和显着冷却作用。＂曾俊华说。

特首梁振英则表示，自从政府过去几年推出多项压抑楼市需求辣招后，炒卖情况已减少很多，外来买家也减少很多，但投资需求则一直主导市场，过去半年每月相关的买卖宗数高企过千宗，因此须宣布采取新的措施。

**市民供款负担再度恶化**

运输及房屋局局长张炳良表示，住宅物业成交由今年首季的平均每月2,110宗回升至第三季的月均6,000宗。在第三季的交易中，87%为70平米以下中小型住宅单位。楼价急速上升已超过一般市民收入增长速度，令供款负担比率于第三季再度恶化至59%。假如利率上升3个百分点至较正常水平，供款负担比率会升至77%。

他并表示，另一令人关注现象是投资住宅物业情况再度活跃情况，涉及双倍印花税（DSD）的交易宗数在9月升至2,600宗纪录新高，当中涉及拥有持有一个或以上的永久居民买家交易，由今年首季每月平均500宗升至第三季的月均1,600宗，9月更达2,300宗， 情况令人忧虑。

政府2013年2月将物业印花税税率倍增，已拥有一套或以上住宅物业的人士，按物业价格分类，印花税税率分别升至3%、4.5%、6%、7.5%和8.5%。在新措施下，不论物业价格，印花税税率一律上调至15%。至于签约时没拥有物业的香港永久居民可获豁免，即印花税税率仍为介乎1.5-4.25%。

**不利二手住宅市场，**

高力国际亚洲区估价及谘询服务行政董事张翘楚表示，新措施可能会令首置人士增加＂上车＂机会，但同时也会令一、二手市场的差距再度拉阔。因现时发展商提供不少按揭及置业优惠予买家，购买二手物业则没有任何优惠，结果可能令二手住宅市场呆滞。

他亦相信，新措施可能令投资者转为投资工商舖物业，该类型物业有机会借势炒上。

在新的印花税率下，非本地居民购买物业须缴付15%的买家印花税，连同15%的物业印花税，即交易税率高达30%。这料打击外来投资者入市本港住宅楼市。

＂我看不到未来几年有机会可赚到30%。＂张翘楚说。

莱坊估价及谘询部主管林浩文表示，在新的印花税政策下，短期（11、12月）成交量按月料下跌约二至三成。但对楼价影响不大，市场要时间消化。他估计措施对二手住宅影响较大，因大部分二手业主持货能力强，要他们大幅减价机会较低，所以换楼更难或买多一个单位自用也难，令单位流转更慢。

香港差饷物业估价署本周一发表的临时数字显示，9月全港私人住宅楼价指数按月上升2.8%，连续六个月回升且涨幅为这期间最大；综合今年首九个月的楼价累计升3.7%，倘再涨3.5%便重回去年9月的历史高位。（完）