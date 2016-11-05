香港政府再出辣招抑投资需求 划一上调住宅印花税至15%

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月4日 - 香港住宅楼价再度逼近去年9月历史高峰，加上属投资需求的非首次置业交易宗数急升，香港政府周五宣布再度出招，大幅增加住宅物业印花税，税率划一上调至交易额的15%，但首次置业的香港永久居民可获豁免。
这亦意味着，非本地居民买家在港购买住宅物业的总交易税率将高达30%。新措施只适用于住宅物业交易。现行就非住宅物业交易征收双倍从价印花税的安排仍然生效。
新措施将由周六（5日）起生效；这为自去年2月以来，政府再次推出压抑楼市措施。
财政司司长曾俊华在发布会上称，政府留意到近日楼价反弹升幅相当快，成交很活跃，投资住宅物业交易宗数增加不少， 故需要防范泡沫风险恶化，如不采取行动，这些风险可能危及宏观经济，甚至金融系统安全。
＂所以我们决定推出这些措施，目的主要减低现时楼市的亢奋风险，推出措施后相信会对楼市成交产生即时和显着冷却作用。＂曾俊华说。
特首梁振英则表示，自从政府过去几年推出多项压抑楼市需求辣招后，炒卖情况已减少很多，外来买家也减少很多，但投资需求则一直主导市场，过去半年每月相关的买卖宗数高企过千宗，因此须宣布采取新的措施。
**市民供款负担再度恶化**
运输及房屋局局长张炳良表示，住宅物业成交由今年首季的平均每月2,110宗回升至第三季的月均6,000宗。在第三季的交易中，87%为70平米以下中小型住宅单位。楼价急速上升已超过一般市民收入增长速度，令供款负担比率于第三季再度恶化至59%。假如利率上升3个百分点至较正常水平，供款负担比率会升至77%。
他并表示，另一令人关注现象是投资住宅物业情况再度活跃情况，涉及双倍印花税（DSD）的交易宗数在9月升至2,600宗纪录新高，当中涉及拥有持有一个或以上的永久居民买家交易，由今年首季每月平均500宗升至第三季的月均1,600宗，9月更达2,300宗， 情况令人忧虑。
政府2013年2月将物业印花税税率倍增，已拥有一套或以上住宅物业的人士，按物业价格分类，印花税税率分别升至3%、4.5%、6%、7.5%和8.5%。在新措施下，不论物业价格，印花税税率一律上调至15%。至于签约时没拥有物业的香港永久居民可获豁免，即印花税税率仍为介乎1.5-4.25%。
**不利二手住宅市场，**
高力国际亚洲区估价及谘询服务行政董事张翘楚表示，新措施可能会令首置人士增加＂上车＂机会，但同时也会令一、二手市场的差距再度拉阔。因现时发展商提供不少按揭及置业优惠予买家，购买二手物业则没有任何优惠，结果可能令二手住宅市场呆滞。
他亦相信，新措施可能令投资者转为投资工商舖物业，该类型物业有机会借势炒上。
在新的印花税率下，非本地居民购买物业须缴付15%的买家印花税，连同15%的物业印花税，即交易税率高达30%。这料打击外来投资者入市本港住宅楼市。
＂我看不到未来几年有机会可赚到30%。＂张翘楚说。
莱坊估价及谘询部主管林浩文表示，在新的印花税政策下，短期（11、12月）成交量按月料下跌约二至三成。但对楼价影响不大，市场要时间消化。他估计措施对二手住宅影响较大，因大部分二手业主持货能力强，要他们大幅减价机会较低，所以换楼更难或买多一个单位自用也难，令单位流转更慢。
香港差饷物业估价署本周一发表的临时数字显示，9月全港私人住宅楼价指数按月上升2.8%，连续六个月回升且涨幅为这期间最大；综合今年首九个月的楼价累计升3.7%，倘再涨3.5%便重回去年9月的历史高位。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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