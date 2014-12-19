综述：新地领头人之一郭炳江在贪污案中罪成 料对公司运作无大影响

记者/梁慧仪

路透香港12月19日 - 香港地产巨擘--新鸿基地产(0016.HK)两名联席主席郭炳江及郭炳联在涉嫌贪污中前者被判一项罪成，后者全部控罪不成立。虽然新地未来很可能只由郭炳联独自领军，但事发后过去两年多以来，新地无论在人事和架构重组上都作了不少安排，市场人士相信纵使郭炳江罪成，对公司的运作也不会有大影响。

郭氏兄弟与香港前政务司司长许仕仁等的贪污案周五作出裁决，郭炳江涉嫌串谋犯藉公职作出不当行为的罪名成立。至于在重返政府出任政务司司长前曾任新地顾问的许仕仁，则五项控罪全部成立，包括出任公职作出不当行为。许仕仁在案中被指收受数以千万港元计利益。

＂今天我很不开心，但我们会继续支持郭炳江及其家人。＂郭炳联在法院外表示。

他并表达其妻子、子女，及其他家人亲友在过去两年多不离不弃地支持他。

＂我亦想多谢公司同事尽心职守，每个人都尽责任。虽然公司这两年多有艰难的时间，但他们都继续支持我们，还有要多谢耶稣基督，给予我信念和希望，令我这段时间很平静。＂郭炳联说。

新地由郭氏兄弟父亲郭得胜创办，其90代初身故后交棒予三名儿子--郭炳湘、郭炳江和郭炳联。长子郭炳湘出任主席，郭炳江和郭炳联任副主席及董事总经理的局面一直维持至2008年。

2008年郭氏家族发生巨变，新地同年2月突然宣布时任主席兼行政总裁的郭炳湘因个人理由暂停休假。郭炳湘遭罢免后，新地一度由郭氏兄弟母亲邝肖卿出任主席，直至2011年9月，邝肖卿才将主席之位交予二子和三子郭炳江、郭炳联。

香港廉政公署2012年3月底展开行动，先后拘捕九名人士，当中包括郭炳湘，同年7月正式起诉郭炳江、炳联兄弟、许仕仁、新地执行董事陈钜源和港交所(0388.HK)前高级副总裁关雄生共五人，共涉及八项控罪。

在今天的裁决中，陈钜源及关雄生被判两项罪成，包括串谋犯藉公职作出不当行为和串谋向公职人员提供利益。

**郭炳江或要辞去新地职务**

＂我看其实（对新地）已没什么影响，就算全部罪成或全部不罪成，公司一样要继续运作下去，亦看不到一个或两个股东有任何刑事（罪行），公司会出问题。＂京华山一研究部主管彭伟新说。

＂这消息对股价的影响不会太负面，至少现在仍有一名联席主席留在董事局，已是最好的做法。＂他称。

根据《上市公司条例》，任何有刑事案底的人均不可以担任上市公司执行董事或主席，因此郭炳江或有需要辞去新地的相关职务。

郭炳江和郭炳联在新地各有分工，郭炳江主管地产和建筑部门，周末经常到旗下楼盘的工地巡视；而酷爱阅读，持有英国剑桥大学法律硕士和美国哈佛大学工商管理硕士学位的郭炳联则掌管法律和财务部门。

被判罪成的陈钜源是新地的老臣子，负责集团收购土地及工程策划。

＂我相信（裁决）对新地下周复牌股价不会有太大压力，因为市场早已消化有关消息，而且郭炳江亦相信会提出上诉。＂辉立资本管理基金经理李国璇表示。

＂新地管理层已做好最坏打算，亦做好安排。＂他称。

在郭氏兄弟等被捕后，新地积极强化管理层，除新设两名副董事总经理职位，由负责售楼和工程两大主要业务范畴的老臣子雷霆和黄植荣出任外，过去成员一向只包括新地执行董事的执行委员会，也加入多名新成员。据新地网页资料，目前执行委员会共有12人。执行委员会主要负责制定业务政策及就重要业务及政策上作出决定。

在法院作出裁决后，新地及旗下上市公司包括数码通(0315.HK)、新意网(8008.HK)股份随即暂停买卖。新地停牌前升1.43%，报113.3港元。

这宗2012年初爆出的贪污丑闻轰动本地政商界，因许仕仁是香港历来被捕的最高级前政府官员，70年代加入政府当政务主任，并曾借调往廉署工作。其后于2005-07年间出任政务司司长，为特首之下的最高级官员。

至于郭氏兄弟是集团的灵魂人物，他们在《福布斯》香港富豪榜中排行第三，紧跟长实(0001.HK)主席李嘉诚和恒基地产(0012.HK)李兆基之后。新地亦一直以企业管治优良着称。（完）

(审校 曾祥进)

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