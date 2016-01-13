香港楼价及租金仍远超市民负担 对解决房屋问题必须坚持--特首施政报告

路透香港1月13日 - 香港特区行政长官梁振英周三向立法会宣读2016年施政报告称，近来本地住宅楼价和租金开始回落，但仍然远超市民的负担能力；政府将坚持解决房屋问题，继续供应土地和公营房屋。

梁振英指出，楼价和租金近来开始回落，扭转了楼价和租金只升不跌的心理预期。

＂有市场人士猜测政府会否减辣，甚或减少土地供应。正如过去三年半我和其他官员反覆强调：政府解决住屋问题的勇气和决心毋庸置疑。＂他说。

他并强调，政府有责任供应土地和公营房屋，满足市民的住屋需要，没有责任保证楼价只升不跌，楼价亦不应靠人为的短缺维持高企。

政府差饷物业估价署上周发表的临时数字显示，2015年11月全港私人住宅楼价按月跌幅扩大至3%，为去年3月以来低点。此为香港私人住宅之前经历18个月楼价不坠后，连续第二个月滑落。市场人士普遍预期今年楼价跌势已基本确定。

这是梁振英上任特首后第四份施政报告，而他的特首任期将于2017年6月30日届满。（完）