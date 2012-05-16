情景推测：香港楼价高不可攀 下任特首有何绝招?

* 梁振英将於7月1日就任特首

* 现时楼价较97年历史高位高出一成

* 联系汇率紧箍咒,楼价易上不易落

* 市场憧憬梁振英出招控楼市

* 料增土地供应,"八万五"阴影不散

记者 梁慧仪

路透香港5月16日电---对香港历届特首来说,房屋问题一直是个"猪八戒照镜子,两面不是人"的棘手难题.测量师出身的梁振英将於一个半月後履新第四届香港特区行政长官,"专业"出身的他能否祭出让人刮目相看的绝招?

香港楼价近期重拾升势,较年初的低位反弹近9%,首季楼价已较97年历史高位高出一成.市民置业困难,政府过去两、三年推出多项压抑楼市措施,特别是向短期转手的物业徵收最多15%的特别印花税(SSD),在赶绝炒家的同时,却带来了二手住宅供应骤减的副作用.

根据经济学中的"三难困境"(Trilemma)理论,汇率、利率和资本流动性三者只能稳住其二.在联系汇率的制肘下,港元汇率和利率系紧美元,难免牺牲了资产价格.

即要让市民有能力置业,又不能让楼价崩溃,在这走钢丝的的狭隘境况中,梁振英有何计可施?

**温和招数:适当增加房屋供应**

由董建华至曾荫权主政年代,调节房屋供应是调控楼市的常用方法.市场预期,梁振英将主要着手增加供应,特别是公营资助房屋.这一方面切合社会需要,在政治上也容易博取掌声.

梁振英上周末在新界沙田巡视回应土地规划问题时就指出,目前不少土地搁在一边"晒太阳,长满野草",所以香港绝非不够土地,只是没有做好规划.

业界虽认同实施增加供应方案的可能性很大,但亦指梁振英不会一下子推出大量私人住宅用地.

"他上场後,私人房屋的供应不会有太大改变,因为过去12个月政府已大量增加土地供应,目前对私人房屋供应的力度已很大,再加推的资源有限."莱坊执行董事陈致馨表示.

他相信,梁振英有可能把些勾地表(土地申请表)内一些未被勾出的土地,拨作兴建公营房屋.

"现届政府对(土地)供应很审慎,CY(梁振英英文名简称)或会大刀阔斧,一方面满足中下收入市民需要,另一方面也顾及不让楼价崩溃."中信证券国际证券研究部房地产行业执行董事颜伟洪说.

有意见认为,大量兴建公营房屋,会抽紧有限的土地资源,长远导致私人房价更高不可攀.

"兴建大量房屋,等於为自己制造炸弹."中原地产研究部高级联席董事黄良升说.

他续说,过度投资、过度借贷和过度建设是引致楼市下跌的三个主要原因,而现时香港并没有出现头两个情况,假如政府过度建设的话,随时会令到市场崩溃.

在政府积极增加土地供应下,2011/12财政年度政府通过拍卖/招标出售了39幅土地,较上一财年的17幅大增;涉及面积增加近一倍半.

**极端招数:"八万五"会否历史重演?**

从过去的经验看到,无论是"八万五"政策、暂停卖地、停建居屋等"极端"的房屋政策,既不能稳定楼价,反令楼市失衡.

董建华在1997年上任後宣布"八万五"房屋政策,即每年兴建公、私营房屋不少於8.5万个,以达至於10年内全港七成家庭可以自置居所的目标.

但其後在亚洲金融风暴、科技网络股泡沫爆破接连蹂躏,加上2003年爆发SARS疫情,楼价较97年高峰期时暴跌七成,负资产数字更升至接近10.6万人的纪录高位,22%的业主沦为负资产,成为回归後港人的"梦魇".

不少传言指,当年任行政会议成员的梁振英,正是"八万五"政策的始作甬者,但梁振英一直予以否认.

"大家对八万五的阴影太大了,但我不担心."物业顾问高力国际研究及谘询执行董事卢永辉指出."梁振英也是地产行业出身,推倒楼价对所有行业都没有好处."

"过去政府被批评为'议而不决,决而不行',我相信梁振英(施政)会爽快些,不会拖拉,牺牲一定会有."他说.

"八万五"是否当年谋杀楼市的凶手莫衷一是.但根据政府於2007年所做的"香港2030规划远景与策略"报告中预测,香港平均每年对房屋的实际需求量只约为3.4万个.

浏览1997年以来楼价走势,请点选:(link.reuters.com/huw28s)

**强硬招数:港人港地?**

2004年香港的经济自SARS低潮反弹後,港人在楼价方面承受的痛苦程度与日俱增.去年香港的"楼价痛苦指数"(二手楼价除以家庭年收入)为11.7,即一个家庭需要11.7年不吃不喝不消费,才能买得起楼.据美国物业顾问Demographia的调查,香港的房屋达到全球最难负担的水平.

以港岛区蓝筹屋苑太古城为例,其首季末的平均尺价达9,600港元(相当於每平方米10.3万港元).

梁振英以低民望、低得票率和低凝聚力当选为下届特首,被外界谑称为"三低"特首,推测其上任後会积极提升民望.而维持香港本地居民利益的措施,自然有利提升民望.

他最近在对待"双非"问题上就已凸显强硬本色.对於极具社会争议的"双非"(即父母皆非香港永久居民)婴儿问题,梁振英叫停明年私立医院接收"双非"孕妇的配额,且不保证在港出生的双非子女会获得香港永久居民身份.

这令外界猜测他在房屋政策上,会否像处理"双非"一样展现出乎意料的强势.

近年,内地富人来港大举置业被指为推高楼价火上加油.虽然曾荫权政府已暂停了房地产投资移民,但看来作用不大.而梁振英就提出仿效新加坡等,研究"港人港地"政策,选择一些适合中产阶层住屋需要的政府土地,限定建成後的单位只能售予香港居民(包括永久及非永久居民).

但如何实现港人港地?

"现在内地人要取香港身份证不是太难,除非说要缴纳三年税才算是港人,但这又设了太多关卡."莱坊的陈致馨续称,有不少买家是以公司名义购入物业,"港人港地"又是否允许这做法呢?

他表示,"要落实哪些是港人港地,需要修改卖地条款,再经政府研究考虑,到真正建成房屋,起码是六年後的事了."

而利嘉阁研究部主管周满杰认为,调控楼市与处理"双非"是两码子事,"房地产市场规模庞大问题也复杂,要去降温并不容易."

他指出,内地买家主要以投资豪宅为主,较少沾手数百平方尺左右的中小型住宅,但现在连这类型住房价格也上涨,升幅甚至超过豪宅.

**楼市越疯狂,行政出招的可能越大**

梁振英在政纲中指出,"如住宅市场过热",将规定部分住宅单位只可出售予香港居民,以协助入息高於居屋上限的香港居民置业安居.而这正暗示着楼市越疯狂,行政出招的可能性越大.

2010年11月,香港政府为冷却楼市推出打击短期炒卖的额外印花税(SSD),令楼市热度略减但并未治本.在此干预措施推行一年多後,近期已有愈来愈多在徵税限期内转手成交的个案,反映即使业主在付出5-10%额外印花税後,仍然有利可图.

香港在联系汇率制度下,港元贬值及负利率持续是既定事实,而美国联储局已表明在2014年底前维持超低利率.在低息环境下,即使楼价高企,市民置业意欲亦未减弱.

政府产业署上周公开拍卖10个港岛区楼龄由24-46年的二手豪宅,就吸引了逾百名有兴趣买家出席,记者现场所见,以本地买家为主,但亦不乏操普通话人士和外籍人士.逾半数单位最後以高出底价两成以上成交,成交额由2,040-3,820万港元,反映外围经济及股市波动,未有窒碍买家入市豪宅意欲.

炽热的市况,亦令到封盘两年多,且扬言要做到一次过售出数百个单位及价钱满意始考虑卖楼的恒隆地产(0101.HK),将旗下奥运站住宅项目"浪澄湾"的剩余单位部份"解封",先推出108个单位测试水温,据报已有逾300名买家有意认购.

投行花旗认为,政府能采取的压抑楼市措施相当有限.进一步收紧按揭会令真正用家更难置业;而延长SSD的徵税年期和提高税率也无助压低楼价.

私人发展商南丰发展董事总经理蔡宏兴则认为,梁振英未必会调整SSD,因这令炒家离场的同时,也导致二手供应减少,对真正用家不公道,他认为增加弹性才能回应用家的需要.

里昂亚洲指出,梁振英已表达其增加住宅土地供应至较合理水平的意向,相信这会缓和供求不平衡状况,并减慢楼价上升,但预期今年余下时间楼价仍会有4%的涨幅

房屋政策是香港历届政府要面对的大考."大家对他(梁振英)的期望很高.他很注重民意,香港有百多万名业主,相当於一半人口,假如这班业主发觉本身资产被新政府拖低了很多,一样会很不满意."蔡宏兴.(完)

--审校 屈桂娟

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