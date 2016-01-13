香港政府继续增土地供应 楼市措施不＂减辣＂--特首（更新版）

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路透香港1月13日 - 虽然近期香港住宅楼价及租金已自高位回落，但特区行政长官梁振英周三重申，政府不会对楼市措施＂减辣＂，也不会减少土地供应，因现时楼价仍然远超市民的负担能力。

梁振英向立法会宣读2016年施政报告时称，楼价和租金近来开始回落，扭转了楼价和租金只升不跌的心理预期。

＂有市场人士猜测政府会否减辣，甚或减少土地供应。正如过去三年半我和其他官员反覆强调：政府解决住屋问题的勇气和决心毋庸置疑。＂他说。

他并强调，政府有责任供应土地和公营房屋，满足市民的住屋需要，没有责任保证楼价只升不跌，楼价亦不应靠人为的短缺维持高企。

政府差饷物业估价署上周发表的临时数字显示，2015年11月全港私人住宅楼价按月跌幅扩大至3%，为去年3月以来低点。此为香港私人住宅之前经历18个月楼价不坠后，连续第二个月滑落。

市场人士普遍预期，今年楼价跌势已基本确定，部份期望政府会稍为放宽楼市＂辣招＂，因政府通过大幅调高楼宇买卖交易税项，令过去一年二手住宅市场几近＂冰封＂。

在觅地建屋方面，梁振英表示，在短中期方面，政府将继续改划用地及增加密度，并全面检讨土地用途，务求地尽其利。目前已物色到约150幅具发展房屋潜力的用地，大部分用地五年间可拨作房屋发展，兴建超过21万个单位，当中超过七成为公营房屋。

此外，有42幅用地可于短中期拨作住宅用途，共可提供约3.92万个单位，包括2.35万个公营房屋及1.57万个私人住宅单位。政府并会探讨将部分土地的范围略为扩大，藉此增加约1.7万个单位，其中约九成为公营房屋。

梁振英还表示，政府与港铁公司(0066.HK)正积极探讨现有及未来铁路沿线车站和铁路相关用地的发展潜力，初步估计连大屿山小蚝湾车厂在内的土地，可提供超过1.2万个单位。

政府并将积极推动在新界和大屿山的新发展和扩建，估计古洞北和粉岭北新发展区、东涌新市镇扩展、洪水桥新发展区，以及元朗南发展共可供应超过19.7万个单位，最快可在七年后陆续入伙。

国际物业顾问--莱坊认为，梁振英提出的房屋政策大方向正确，但需要维持长远的执行力度，相信将成为未来一、两届特区政府需要面对的挑战。

莱坊执行董事陈致馨表示，虽然政府应能够达到2019年的建屋目标，但要在2020年后确保土地供应达标，则有一定的困难。该行促请特区政府加快制定新房屋供应发展方针和策略。

另一方面，莱坊大中华区研究及谘询部主管纪言迅称，对于政府没有重新审视和调整本港现行实施的楼市降温措施，包括印花税和金管局按揭成数要求等感到可惜。

这是梁振英上任特首后第四份施政报告，而他的特首任期将于2017年6月30日届满。（完）