美国加息周期或已展开 但港府暂时无意为楼市“减辣”--官员

路透香港12月15日 - 香港署理财政司司长陈家强周四称，美国加息周期或已展开，惟香港的借贷利率不会立即随之上调，政府暂时无意调整遏抑楼价措施，为楼市“减辣”。

陈家强出席公开场合时向传媒表示，美国加息的预期已经在过去一段时间得到反映，所以美元转强，很多新兴市场货币转弱，这次美国加息后，相信市场需要就美国明年的加息速度作出评估，政府亦会观察市场对此如何解读。

他说，“但我觉得有一个可能性，其实在美国来说，一个加息的周期可能已经开始，虽然它或许不是很快，但已经开始。”

他并称，如果市场认为息口的趋势向上，将会加快资金回归美国，对一些市场带来冲击，对香港的楼价亦一定会有些影响。

“至于怎样影响呢，其实不可以单看息口，可能看股市有没有一个调整，以及供应方面那些因素。”他说。

对于政府会否考虑“减辣”，陈家强称，政府需要对市况观察一段时间，暂时无意调整措施。他并指出，香港的借贷利率不会立即跟随美国利率上调，但不等于没有影响，有关影响有待观察。

稍早美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.50-0.75%，香港基本利率跟随预设公式同步上调25基点至1%，惟银行界按兵不动，维持借贷利率指标水平不变。

上月初政府再度推出“辣招”，将物业印花税划一上调至交易额的15%，为楼市降温。（完）