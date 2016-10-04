9月香港住宅成交量创四年新高 按月及按年分别升约34%及84%

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月4日 - 香港土地注册处周二发表数字显示，9月份送交注册的住宅楼宇买卖合约宗数创出四年新高，按月及按年分别上升34.4%和83.6%；一手住宅市场畅旺带动二手市场转趋活跃。
月内送交注册的所有楼宇买卖合约为9,504份，按月及按年分别增加约28%和74%；其中住宅楼宇买卖合约由8月5,821份增至9月的7,826份。整体楼宇买卖合约总值650亿港元（按月及按年分别升约13.4%和57.2%），住宅买卖合约占560亿港元（按月及按年分别升约37.7%和67%）。
香港的住宅成交宗数今年2月曾挫跌至1,807宗的有纪录以来新低，但自3月起反覆回升。9月份的成交宗数，为自2012年10月（8,714份）以来的新高。
近月发展商积极推出新盘，沈寂多时的二手市场亦渐见回暖。差饷物业估价署日前发表的临时数字显示，8月全港私人住宅楼价指数连续五个月反弹，且为九个月以来高位。[nL3S1C21WY]
美联物业指出，综合第三季整体物业注册量及金额齐创一年半新高，注册量合共22,288宗，按季上升约25.8%，涉及金额达1,584.4亿港元，按季增约21.2%。
美联物业首席分析师刘嘉辉指出，若以各类物业划分，第三季住宅新盘买卖登记数字表现突出。第三季一手私人住宅成交涉及金额升至约552.4亿港元，按季增加约8%，为两年新高。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 毕晓雯)
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