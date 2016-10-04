9月香港住宅成交量创四年新高 按月及按年分别升约34%及84%

路透香港10月4日 - 香港土地注册处周二发表数字显示，9月份送交注册的住宅楼宇买卖合约宗数创出四年新高，按月及按年分别上升34.4%和83.6%；一手住宅市场畅旺带动二手市场转趋活跃。

月内送交注册的所有楼宇买卖合约为9,504份，按月及按年分别增加约28%和74%；其中住宅楼宇买卖合约由8月5,821份增至9月的7,826份。整体楼宇买卖合约总值650亿港元（按月及按年分别升约13.4%和57.2%），住宅买卖合约占560亿港元（按月及按年分别升约37.7%和67%）。

香港的住宅成交宗数今年2月曾挫跌至1,807宗的有纪录以来新低，但自3月起反覆回升。9月份的成交宗数，为自2012年10月（8,714份）以来的新高。

近月发展商积极推出新盘，沈寂多时的二手市场亦渐见回暖。差饷物业估价署日前发表的临时数字显示，8月全港私人住宅楼价指数连续五个月反弹，且为九个月以来高位。[nL3S1C21WY]

美联物业指出，综合第三季整体物业注册量及金额齐创一年半新高，注册量合共22,288宗，按季上升约25.8%，涉及金额达1,584.4亿港元，按季增约21.2%。

美联物业首席分析师刘嘉辉指出，若以各类物业划分，第三季住宅新盘买卖登记数字表现突出。第三季一手私人住宅成交涉及金额升至约552.4亿港元，按季增加约8%，为两年新高。（完）

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