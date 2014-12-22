郭炳江辞去新地所有职务并将就判罪上诉 郭炳湘无意回巢

路透香港12月22日 - 香港地产巨擘--新鸿基地产(0016.HK)称，郭炳江已辞去公司所有职务，并将就判罪提出上诉；另一方面，郭炳江兄长兼新地前主席郭炳湘称，其本人无意重返新地。

新地上周五晚间公布，郭炳江已辞去新地联席主席兼董事总经理以及执行董事，即时生效；其儿子郭基辉获正式委任为公司执行董事，作为替补。

同时，与郭炳江同判罪成的陈钜源亦辞去执行董事职务。

郭炳江与陈钜源因触犯普通法串谋触犯公职人员行失当，上周五被裁定罪名成立，陈钜源另一项防止贿赂条例的控罪亦成立。案件涉及前政务司司长许仕仁、前联交所(0388.HK)高级副总裁关雄生以及新地联席主席郭炳联，惟只有郭炳联一人的控罪全部不成立，其余四人今早将出庭等候宣判。

新地股东之一、在涉贪案中曾一度被捕的郭炳湘周日在一份声明中称，对郭炳江罪成感到非常婉惜和悲痛，并相信新地在郭炳联的领导下，配合公司的管理团队，将来必会稳定发展，但他本人无意重返新地。

“我于2014年初已同家族就股权达成协议，即本人及家人会与两位弟弟及其家人获得相同数量的新地公司股权及均等的其余家族资产，同时也宣布辞去公司非执行董事一职，希望有更多时间投入发展个人的事业及工作, 并得到家母、弟弟和家人的全力支持。”他说。

他并称，“今次事件的是是非非，谁是谁非，上天会有一个好的安排。”

新地及旗下数码通(0315.HK)、新意网(8008.HK)将于今早恢复交易。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。