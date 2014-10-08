雅居乐地产澄清与周永康无关系 指内地网文内容失实

路透香港10月8日 - 正在停牌中的中国房地产商--雅居乐地产(3383.HK)发出声明，回应近日有内地网站文章指公司大股东陈卓贤与因贪腐而下马的中央前政治局常委周永康之关系的内容，是＂荒谬失实、内容毫无根据＂，并保留一切法律追究及索偿的权利。

雅居乐股份自上周五（3日）停牌至今，公司昨晚发出新闻稿，指出有关内地网文提及＂周永康为雅居乐大股东＂、＂周永康为陈卓贤干爹＂及＂集团协助清洗黑钱＂的指控毫无根据，均属捏造虚构。公司指出，陈卓贤与周永康素不相识，更遑论有亲谊关系。

此外，就网文指雅居乐曾向香港前行政长官曾荫权送赠别墅，公司指与曾荫权素不相识，赠送别墅之指控是无稽之谈，属捏造虚构。

至于文中提及的港澳商人陈浩唯出任董事长的中信（澳门）投资发展有限公司与上海康大房地产公司曾就中山市三乡镇鸦岗村＂中心围＂的土地发生权属争议。雅居乐表示，就中山市三乡镇鸦岗村的部份土地，公司自2009年才开始与康大房地产公司正式合作，后因上海康大房地产公司的其他债务问题引发利益分配纠纷，由于事件已经进入司法程序，集团现阶段不宜作任何评论。

公司并表示，网文中所述的中山市三乡镇鸦岗村的332亩土地是集团旗下中山雅建房地产开发有限公司通过合法合规方式取得。

周永康因涉嫌严重违纪，遭中共中央纪律检查委员会立案审查。周永康曾任十七届中央政治局委员、常委，曾任职中央政法委员会书记。这是中共中央近阶段开展反腐行动以来，被立案调查的最高级别官员。

现年46岁的陈卓贤为雅居乐的非执行董事，为公司主席陈卓林之弟。

雅居乐停牌前最后报4.77港元。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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