香港明年上半年一般住宅楼价料跌5-8% 急挫机会不大--戴德梁行

路透香港12月8日 - 国际物业顾问--戴德梁行周二称，第四季香港物业市场成交宗数进一步缩减，而楼价亦见转跌；该行预期，在潜在一手住宅供应较多加上美国可能加息令市场观望气氛浓厚，料明年上半年中小型住宅楼价将较今年底再跌5-8%，而豪宅抗跌力较强，跌幅估计在5%内。

该行指出，第四季本地住宅楼价已见回落。该行以三个本地大型屋苑--沙田第一城、太古城及礼顿山分别代表小型、中型及豪宅市场，该三个屋苑于第四季的楼价估计分别按季下调5%、4.3%及2.2%。

戴德梁行香港区高级董事总经理陶汝鸿在发布会上表示，虽然美国可能快将加息，但预料未来其后的加息速度和幅度都不会太快和太大，所以本地低息环境仍可持续，加上香港经济尽管放缓，但基调仍然良好，失业率处低水平，所以楼价会有下调压力，但大幅下滑的机会不大。

＂楼价转势未必一定会出现，因为转势的意思是急速下滑，但现在楼价只是整固，不会大幅下挫。＂他称。

他指出，假如经济突然转为负面并导致失业率急速上升，楼市才会有可能出现转势或拐点。

受到一手供应增加且发展商提供更多的优惠吸引买家，不少买家转投一手市场，而二手业主因本身持货能力较强，因此不愿削价出售手头物业，令二手住宅市场交投淡静。陶汝鸿表示，10-11月的二手成交每月平均只有1,800多宗，情况较2003年香港爆发SARS疫情时更差。

不过，他认为市场交投减少和楼价开始下调，并未足以令政府考虑在此时对压抑楼市措施＂减辣＂，否则政府可能予人＂朝令夕改＂的感觉。

政府稍早公布的数字显示，10月全港私人住宅楼价按月回落1.1%，为19个月来首见下跌。租金亦同步下跌，为自去年2月以来首见。

特首梁振英今早出席行政会议前重申，土地和房屋供应增加，楼价和租金过去一段时间有轻微回落的迹象，但政府不会因此而＂减辣＂；并指政府没有责任保证楼价只升不跌。政府的责任是通过增加土地和房屋供应解决市民的住屋问题。（完）