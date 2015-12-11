明年香港零售地产板块展望负面 写字楼租赁前景持稳--惠誉

2015年3月20日在香港拍到的一处公寓楼的售楼沙盘。 REUTERS/Bobby Yip

路透香港12月11日 - 评级机构惠誉发表报告称，对明年香港的零售地产板块展望负面，因在中国大陆持续反贪及旅客消费模式改变，明年本地零售销售表现将持续疲弱；但相信写字楼租赁板块前景则稳定。

报告称，预期2016年香港本地消费将有零至单位数字的按年增长，因本地失业率处于低水平，且没有即时风险令失业率突然飙升。

不过，惠誉预期一线地区街舖的租金将会继续下调，因此类商舖租户主要为奢侈品牌，现时大型品牌及奢侈品牌宁愿选择在购物商场开业，因商场的人流较多以及不时推出推广活动。

至于二线街舖租金受影响可能较少，因为此类商舖的租户组合较阔，覆盖中高端产品，较受本地消费者及内地旅客所支持。

在写字楼租金方面，惠誉预期明年的情况将保持稳定，因在主要地区的优质写字楼供应仍然紧绌。不过该行相信随着中国经济增长放缓，中资企业或放慢其扩张步伐，对写字楼租务的需求减会减慢；至于海外企业的需求则仍然疲弱，因环球经济气氛低迷。

惠誉表示，大部分获该行评级的地产商应可抵御商业房地产市场的下行情况，评级不会受下调压力。这主要由于这些业主拥有稳健租赁物业组合，租户组合平衡以及低负债比率。部分业主更已在2014-15年录得可观的住宅销售收入，使他们能进一步去杠杆及加强资产负债表。（完）