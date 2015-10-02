香港市民对楼价升跌预期逆转 近八成认为现非置业时机--调查

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港10月2日 - 香港中文大学周五发布的一项调查发现，市民对楼价的升跌预期自2013年后再次出现逆转，估计楼价未来一年将会下跌的市民，比例再度高于预期楼价上升的市民。此外，接近八成的受访市民认为，现时并非买楼的合适时机。
中大香港亚太研究所在9月21-24日进行一项电话调查，成功访问了762名18岁或以上的市民，结果显示，31%受访者估计，未来一年楼价将会下跌，认为楼价将上升的只有13.9%；而预料楼价将会跟现时差不多的则有45.8%。
这种升跌预期刚好跟今年3月的同类调查结果倒转，在3月的调查中，预期楼价上升的有30%，估计下跌的有12.4%。这也是自2013年9月调查后，再度出现预期楼市下跌的比例，较预期楼市上升为高的情况。
预计楼价在未来一年会下跌的受访者中，较多人认为楼价将下跌半成至少于一成（占36.9%）或一成至少于两成（占25.8%）。估计楼价会上升的受访者中，则有较多人预料楼价将上升半成至少于一成（43.4%）。
调查结果又显示，77.3%的受访者认为，整体来说现时并非买楼的合适时机，只有7.3%觉得现时时机合适。同时，逾九成受访者认为，现时香港楼价水平过高，只有0.5%表示合适，5.2%认为过低。
该项研究又指出，虽然不少论者认为，加息对楼市起关键作用，惟调查结果显示，市民对此看法分歧，未有共识。此外，有人认为，香港近期经济开始转差，楼价亦应随之下跌，约四成半人同意这个说法，不同意的占19.3%，30.6%则表示＂一半半＂。
亦有观点认为，现时市民仍有一定供楼负担能力，故楼价不会轻易下跌。不过，42%的受访者表示不同意这种说法，同意的只有23%，30.2%感到＂一半半＂。
政府此前预计，未来三至四年可供应的私人住宅增至8.3万个，再创有纪录以来新高。调查结果显示，只有14.5%的受访者认同这个供应量能有效压低楼价，认为不能压低楼价的则有45%，34.3%则表示＂一半半＂。
香港特首梁振英此前表示，目前大部分家庭仍然负担不起现在的楼价，政府会继续遏抑物业的炒卖和投资需求，以及香港以外人士在港买楼的需求，不会＂减辣＂。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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