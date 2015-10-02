香港市民对楼价升跌预期逆转 近八成认为现非置业时机--调查

2015年3月20日在香港拍到的一处楼盘的沙盘模型。 REUTERS/Bobby Yip

路透香港10月2日 - 香港中文大学周五发布的一项调查发现，市民对楼价的升跌预期自2013年后再次出现逆转，估计楼价未来一年将会下跌的市民，比例再度高于预期楼价上升的市民。此外，接近八成的受访市民认为，现时并非买楼的合适时机。

中大香港亚太研究所在9月21-24日进行一项电话调查，成功访问了762名18岁或以上的市民，结果显示，31%受访者估计，未来一年楼价将会下跌，认为楼价将上升的只有13.9%；而预料楼价将会跟现时差不多的则有45.8%。

这种升跌预期刚好跟今年3月的同类调查结果倒转，在3月的调查中，预期楼价上升的有30%，估计下跌的有12.4%。这也是自2013年9月调查后，再度出现预期楼市下跌的比例，较预期楼市上升为高的情况。

预计楼价在未来一年会下跌的受访者中，较多人认为楼价将下跌半成至少于一成（占36.9%）或一成至少于两成（占25.8%）。估计楼价会上升的受访者中，则有较多人预料楼价将上升半成至少于一成（43.4%）。

调查结果又显示，77.3%的受访者认为，整体来说现时并非买楼的合适时机，只有7.3%觉得现时时机合适。同时，逾九成受访者认为，现时香港楼价水平过高，只有0.5%表示合适，5.2%认为过低。

该项研究又指出，虽然不少论者认为，加息对楼市起关键作用，惟调查结果显示，市民对此看法分歧，未有共识。此外，有人认为，香港近期经济开始转差，楼价亦应随之下跌，约四成半人同意这个说法，不同意的占19.3%，30.6%则表示＂一半半＂。

亦有观点认为，现时市民仍有一定供楼负担能力，故楼价不会轻易下跌。不过，42%的受访者表示不同意这种说法，同意的只有23%，30.2%感到＂一半半＂。

政府此前预计，未来三至四年可供应的私人住宅增至8.3万个，再创有纪录以来新高。调查结果显示，只有14.5%的受访者认同这个供应量能有效压低楼价，认为不能压低楼价的则有45%，34.3%则表示＂一半半＂。

香港特首梁振英此前表示，目前大部分家庭仍然负担不起现在的楼价，政府会继续遏抑物业的炒卖和投资需求，以及香港以外人士在港买楼的需求，不会＂减辣＂。（完）