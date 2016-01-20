若香港楼价回调一成有能力市民可考虑买楼自住--嘉华集团主席

路透香港1月20日 - 业务遍及博彩娱乐、房地产、酒店、建材等的嘉华集团主席吕志和周三表示，虽然近日香港的金融市场波动，但这是全球性的问题，非任何力量可以控制，但他认为香港经济＂完全没问题＂，假如楼价回落一成右左，只要个人有能力，买楼自住是可以的。

由于澳门博彩业不景拖累银河娱乐大跌，身兼嘉华国际(0173.HK)及银河娱乐(0027.HK)主席的吕志和，其在福布斯香港富豪榜中的排名，由2014年的第二跌至2015年的第五位。

他今天出席其自传的分享会时表示，排名及财富只是＂数字游戏＂。

＂（金钱）带不走，看这些只会令自己烦恼，不用把钱看得太重要，应视之为烦恼。＂现年86岁的吕志和说。

对于近日香港股市大幅波动，港元汇价急挫引发资金流走的忧虑，吕志和仍相信香港经济＂完全没有问题＂。

＂近期经济大上大落，其实并非只是香港的问题，是国际性的，非任何力量可控制到，包括美国、中国、日本、欧洲等地的问题，...香港两餐（指基本生计）不成问题。＂他说。

此外，香港楼市去年第四季起见顶回落，且跌势未止，吕志和认为，他前一、两年亦曾说过，若市民有能力的话可买楼自住，但炒卖则不而，现时他仍维持这看法。

＂最近两、三个月（香港）楼价回软，看定一点，假如楼价跌一成或多些，有能力的话，应该买，因为始建筑费不便宜，人工贵，政府又不输入外劳，所以大家都要付出。＂他称。

但对于澳门赌业今年的前景看法，吕志和则不愿多谈，他表示，对后市作出推测等于催化市场情况，应该让市场自然平和。

＂假如大上大落，大家都受苦。＂他并指，澳门以前主要靠博彩撑起经济，但现时的趋势是应发展多些非赌博产业，及家庭式的娱乐。

澳门2015年全年博彩收入按年倒退34.3%至2,308.4亿澳门元，为连续第二年下滑。（完）