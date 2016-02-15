倘确定香港楼市进入下行周期 将适度放宽已收紧的措施--金管局

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港2月15日 - 香港住宅楼价由去年9月历史高位持续回调，但金融管理局总裁陈德霖表示，仍要时间观察以确定房地产是否已进入下行周期；若然是，该局会在适当时候将已收紧的收紧措施适度放宽。
金管局由2009年10月至2015年2月期间一共推出了七轮针对收紧按揭的逆周期措施。陈德霖周一出席立法会时表示，虽然楼价已自高位下跌，且交投量亦低，但当局仍需时间观察房地产市场，以确定是否进入下行周期。
＂如确信房地产市场进入下行周期，我们会将已收紧的措施适当放宽，目的是保持银行体系稳定及保障置业者。＂陈德霖说。
他指出，金管局并没有量化方程式衡量楼价跌多少才放宽措施，而是会参考多方面数据。他表示，金管局过去几年收紧按揭，期间楼价曾经历六、七个月甚至12-13个月的低迷时间后再次上升。所以即使目前楼价已由去年9月的高位回落，但仍要多些时间观察。
陈德霖表示，经过多次收紧后，目前置业人士支付的首期比例提高，因此也提供较大缓冲，即使楼价调整，陷入负资产的风险也较低。
政府差饷物业估价署数据显示，去年底整体私人住宅楼价较9月份高位回落近7%。而金管局上月底数据显示，去年第四季负资产按揭宗数为95宗，为自2014年第三季以来，再次录得负资产个案。这些个案主要涉及银行职员住屋按揭贷款，而这类贷款的按揭成数一般较高。但相对2003年高峰期时逾10万宗负资产个案，情况并不严重。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)