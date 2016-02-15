倘确定香港楼市进入下行周期 将适度放宽已收紧的措施--金管局

路透香港2月15日 - 香港住宅楼价由去年9月历史高位持续回调，但金融管理局总裁陈德霖表示，仍要时间观察以确定房地产是否已进入下行周期；若然是，该局会在适当时候将已收紧的收紧措施适度放宽。

金管局由2009年10月至2015年2月期间一共推出了七轮针对收紧按揭的逆周期措施。陈德霖周一出席立法会时表示，虽然楼价已自高位下跌，且交投量亦低，但当局仍需时间观察房地产市场，以确定是否进入下行周期。

＂如确信房地产市场进入下行周期，我们会将已收紧的措施适当放宽，目的是保持银行体系稳定及保障置业者。＂陈德霖说。

他指出，金管局并没有量化方程式衡量楼价跌多少才放宽措施，而是会参考多方面数据。他表示，金管局过去几年收紧按揭，期间楼价曾经历六、七个月甚至12-13个月的低迷时间后再次上升。所以即使目前楼价已由去年9月的高位回落，但仍要多些时间观察。

陈德霖表示，经过多次收紧后，目前置业人士支付的首期比例提高，因此也提供较大缓冲，即使楼价调整，陷入负资产的风险也较低。

政府差饷物业估价署数据显示，去年底整体私人住宅楼价较9月份高位回落近7%。而金管局上月底数据显示，去年第四季负资产按揭宗数为95宗，为自2014年第三季以来，再次录得负资产个案。这些个案主要涉及银行职员住屋按揭贷款，而这类贷款的按揭成数一般较高。但相对2003年高峰期时逾10万宗负资产个案，情况并不严重。（完）