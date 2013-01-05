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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 5日 星期六 09:58 BJT

李嘉诚预期今年香港楼价上下波幅为10%

香港主要地产商长江实业集团主席李嘉诚表示，预期今年香港住宅楼价与去年不会有太大差距，估计上下波幅为10%左右。李嘉诚并称，集团内部开会时有同事指出，今年香港地价有可能还会再高一些。路透

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