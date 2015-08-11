人民币贬值削内地人来港置业意欲 料内地买家比例转跌--美联

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月11日 - 香港地产代理--美联集团(1200.HK)旗下美联物业周二表示，人民币贬值将降低内地人来港置业的意欲，令原来于今年第二季出现反弹的内地买家占二手住宅住册宗数比率，有机会于本季转跌。
中国央行今天宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性，并一次性贬值近2%，为历来最大降幅。
美联物业住宅部行政总裁布少明指，人民币汇率自去年底已反覆贬值，至今当局下调人民币中间价报价，进一步强化人民币贬值预期，变相降低内地人来港的购买力，令原来于今年第二季反弹至4.4%的内地买家占二手住宅注册宗数比率，有机会于本季转跌，回落至4%以下水平。
＂在联系汇率下，人民币兑港元贬值，难免影响内地人来港消费的意欲，包括香港物业对内地客的吸引力进一步下降。＂布少明称。
事实上，自香港政府2012年10月推出针对非本地永久性居民购买本地住宅征收15%的买家印花税（BSD）后，内地人来港置业情况锐减。
美联物业综合土地注册处数据，根据已知的个人买卖中，以英文姓名拼音辨别，内地客来港置业比率由2011年末10.3%高位，反覆回落至不足4%低位，而受惠早前A股畅旺所引发的财富效应，诱发部份内地资金回归港楼，带动该比率由今年首季约3.7%反弹至次季约4.4%，人民币倘大幅贬值，第三季该比率有机会结束上升势头，甚至回落至4%以下水平。
布少明指出，在中央积极护航下，预期人民币长远贬值幅度有限，惟内地人买港楼黄金期已过，楼巿＂北水南调＂盛况难持，未来，本地购买力比重势增，成为支持香港楼巿交投的主力。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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