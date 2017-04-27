仲量联行料今年香港中小型住宅楼价升幅扩大至10-15%

路透香港4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四称，预期今年香港中小型住宅的楼价升幅将达10-15%，较该行原先预期的5%升幅为高；政府收紧住宅买卖印花税的措施难以扭转楼市涨势。

仲量联行研究部高级经理车永筠表示，尽管政府推出压抑楼市需求的新措施，新盘仍将继续吸引首次置业人士兴趣。由于数个大型住宅项目将于未来数月推出市场发售，连同近期二手市场交投反弹，今年全年的住宅买卖交投将超过2016年录得的54,700宗。

＂除非金融市场急剧变化或出现其他外在冲击，否则我们相信中小型住宅单位将持续上升，预期今年升幅料介乎10至15%，较我们原预期的5%升幅高。＂车永筠说。

政府本月11月起针对＂一约多伙＂的买卖形式，置业人士以一份文书购买多于一个住宅物业之成交，也需要支付15%印花税。仲量联行今天发表的《香港住宅销售市场》报告指出，预料这措施成效不彰，因受收紧住宅印花税影响的投资者，或转而购买成交金额较大的单一单位，而放弃＂一约多伙＂，豪宅价格或会因此被推高。

仲量联行资本市场部区域董事莫凯杰表示，只有少于5%的住宅成交受新税制影响，对未来成交量变化的影响应不大。虽然首次置业人士有较大机会购入心仪物业，但在新推项目屡获超额认购，二手市场欠缺供应的市况下，买家的争夺仍然激烈。

新措施将限制二手市场买卖相连单位，因为卖家必须确保，其将几个个别单位，改装为可视之为同一物业的图则已得到政府批准；否则，有关物业货源将只能以愿意为＂一约多伙＂支付15%印花税的买家为对象，或分割这些相连单位，面向首次置业人士。（完）