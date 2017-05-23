今年以来香港一手私人住宅注册金额已突破千亿港元--美联物业

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透香港5月23日 - 香港主要物业代理--美联物业周二表示，截至周一为止今年以来一手私人住宅的注册金额已突破千亿港元，比去年上半年高出五成；该行预期，虽然金管局上周推出新一轮收紧物业按揭措施，但料一手住宅交投仍向好，上半年一手私人住宅注册金额可望创出半年新高。
据美联物业房地产数据及研究中心综合土地注册处资料显示，不包括一手公营房屋之下，今年首五个月(截至5月22日为止)一手私楼注册金额达1,024.2亿港元，去年上半年为680.6亿港元。
美联物业首席分析师刘嘉辉指出，上周五金管局推出新一轮收紧物业按揭措施，相信令个别实力稍逊的买家未能入市，对二手市场影响较大；然而，发展商提供各式各样的按揭计划，料一手市场表现仍持续向好，并预期今年上半年一手私人住宅注册金额最终可打破去年下半年1,203.6亿港元的纪录高位。
若以本年迄今一手私人住宅注册金额最多项目划分，当中以新鸿基地产(0016.HK)旗下南昌站项目＂汇玺＂暂为今年首五个月的新盘＂吸金王＂，其次为新世界发展(0017.HK)与万科(2202.HK)(000002.SZ)的荃湾＂柏傲湾＂、长实地产(1113.HK)北角＂维港颂＂、嘉华国际(0173.HK)的启德＂嘉汇＂及会德丰(0020.HK)将军澳＂MONTEREY＂。
美联物业表示，截至5月22日止，今年以来一手私人住宅注册金额占整体住宅注册金额的比率升至约45.4%，创自2003年下半年后的13年半新高。
据土地注册处已公布的数字，今年首四个月整体住宅买卖注册金额达1,838.56亿港元。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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