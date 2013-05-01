香港Richland意外关闭对冲基金

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透香港4月30日 - 四位消息人士称，香港Richland Capital Management Ltd将关闭其对冲基金，在亚洲同业很难吸引到资产，而该基金表现优异的情况下，此举令人颇感意外。
Richland是亚洲最着名的对冲基金之一。路透获得的一份基金信息文件显示，该公司旗下两只基金共管理着1亿美元资金，此外还为富裕客户的1.5亿美元资产提供咨询服务。
该对冲基金公司成立于2006年，旗下主要的Richland Asia Absolute Return Fund基金自推出以来年年盈利，包括2008年都有5.3%的收益率。该公司由前汇丰控股(HSBA.L)交易员Alex Au和曾任职于瑞士信贷CSGN.VX的Eva Lo共同创立。
这两位创立者尚未对路透的邮件做出回复。由于未获准对外透露此事，上述消息人士要求匿名。
目前还不清楚Richland为何要关闭基金。
对冲基金关闭通常是由于表现不佳，或客户撤走大量资金，但Richland并未涉及这两种情况。
其中一名消息人士称：“基金在今天关闭。”
Eurekahedge的数据显示，今年迄今，亚洲新成立18只对冲基金，关闭了23只。去年有169只基金关闭，139只成立。(完)
(编译 李春喜 审校 程琳)
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