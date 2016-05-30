香港证监会谴责国泰君安并罚款130万港元 因未确定客户身份

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港5月30日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，对国泰君安（香港）予以谴责及罚款130万港元，因未遵守与确定客户身份有关的监管规定。
国泰君安（香港）为国泰君安国际(1788.HK)的子公司。证监会的声明称，于2014年7月要求国泰君安就其为一名在韩国的中介客户进行的某些交易提供最终客户的资料详情。由于该中介客户未有履行其客户协议下的责任，国泰君安未能根据《客户身份规则的政策》在有关要求提出后的两个营业日内提供所要求的资料。
该中介客户在2014年8月1日通知证监会及国泰君安，指根据韩国法律，其在未获客户书面同意下，不能提供所要求的客户身份资料。直至2015年1月，国泰君安才向证监会提供所要求的资料。
尽管如此，国泰君安在2014年8月至2015年1月期间继续为该中介客户进行超过8,000宗交易，即使证监会曾提醒该公司有责任拒绝与任何不准备向监管机构提供最终客户资料的人士进行业务交易。
在此情况下，证监会认为国泰君安在进行该等交易时，已不能再基于合理的原因信纳其可应证监会要求提供与该等交易有关的最终客户资料，违反了《客户身份规则的政策》。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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