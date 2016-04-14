香港联交所称保荐人监管机制有效 去年拒9家新股上市申请

路透香港4月14日 - 针对去年拒绝或退回部分公司的上市申请，香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)旗下联交所周三解释称，重点质疑部分公司盈利能力未能符合上市要求。而自3年前实施保荐人新监管机制后，目前能更有效识别不合格上市的申请人。

港交所监管事务总监兼上市主管戴林瀚表示，自保荐人新监管机制2013年推出以来，保荐人已更熟习机制，令收到的上市文件拟稿及相关文件质素提升，从退回申请的数字下跌可见一斑。

港交所去年拒绝了9宗新股的上市申请，按年减少4宗；被退回的申请则录得3宗，减少7宗。

联交所引述去年拒绝上市申请的7个案例，其中一家为矿物公司，因主要业务及资产位于高危地区，一项主要工程的生产测试时间表屡次延误等因素被拒绝申请。

又列举案例涉及一间赌厅，考虑行业前景及竞争问题，故相信该公司纪录期内财务倒退并非暂时现象等。又如一家印刷公司纪录期内纯利急跌，原因是最大客户将某产品订单转往竞争对手，更令预测销量大跌等。

此外，港交所亦列举3家公司，因资料不全而被退回申请，包括一家会议服务公司未有提及其董事出任其他公司董事时违反《上市规则》等，另外亦有一家财务公司曾漏报关连人士为独立客户担保贷款的资料。(完)

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