香港联交所称保荐人监管机制有效 去年拒9家新股上市申请

沪综指连二日反弹收升 投资者参与意愿不强缩量震荡为主
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透香港4月14日 - 针对去年拒绝或退回部分公司的上市申请，香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)旗下联交所周三解释称，重点质疑部分公司盈利能力未能符合上市要求。而自3年前实施保荐人新监管机制后，目前能更有效识别不合格上市的申请人。
港交所监管事务总监兼上市主管戴林瀚表示，自保荐人新监管机制2013年推出以来，保荐人已更熟习机制，令收到的上市文件拟稿及相关文件质素提升，从退回申请的数字下跌可见一斑。
港交所去年拒绝了9宗新股的上市申请，按年减少4宗；被退回的申请则录得3宗，减少7宗。
联交所引述去年拒绝上市申请的7个案例，其中一家为矿物公司，因主要业务及资产位于高危地区，一项主要工程的生产测试时间表屡次延误等因素被拒绝申请。
又列举案例涉及一间赌厅，考虑行业前景及竞争问题，故相信该公司纪录期内财务倒退并非暂时现象等。又如一家印刷公司纪录期内纯利急跌，原因是最大客户将某产品订单转往竞争对手，更令预测销量大跌等。
此外，港交所亦列举3家公司，因资料不全而被退回申请，包括一家会议服务公司未有提及其董事出任其他公司董事时违反《上市规则》等，另外亦有一家财务公司曾漏报关连人士为独立客户担保贷款的资料。(完)
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(记者 赵红梅；; 审校 杨淑祯)
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