香港监管机构调查瑞银在部分香港IPO中所扮演的保荐人角色

路透香港10月28日 - 瑞银集团(UBS)UBSN.S周五称，香港监管机构正在就该银行在部分香港首次公开发行(IPO)交易中所扮演的保荐人角色进行调查。

瑞银在财报中披露了上述信息。该银行在财报中说，香港证券及期货事务监察委员会(SFC)在10月通知瑞银，SFC打算对瑞银及其部分员工采取行动。

瑞银称，如果SFC采取行动，该银行可能会面临处罚，并可能导致该银行在一段时间内不能在香港提供企业财务咨询服务。

路透就此联系了瑞银，但后者拒绝置评。也未能立即联系到SFC置评。

SFC在2013年10月公布了更加严格的首次公开发行(IPO)规则，令在香港承销IPO交易的银行承担更大的责任。(完)