香港政府称未有需要立法规管比特币的交易活动

路透香港3月25日 - 香港政府周三表示，比特币（Bitcoin）在香港并未发展成为被广泛使用的支付媒介，普及程度对本港金融体系造成重大影响的可能性不大，故此现时未有需要引入新法例管制或禁止市民参与这类虚拟商品的交易活动。

早前香港一个比特币交易网站突然停止运作，多名投资者怀疑受骗。财经事务及库务局局长陈家强在立法会上回覆议员的提问时表示，比特币并非法定货币，其价值没有实物、发行人或实体经济的支持，价格波幅非常大，政府一直有提醒市民参与有关交易的风险。

但他指出，和其他地方相比，比特币在香港并未发展成为广泛使用的支付媒介，其流通量以作为日常生活，以致工商业交易的兑换媒介可谓微不足道，现时亦只有极少数的商户声称会接受比特币作为支付媒介。

陈家强表示，比特币或其他虚拟商品的本质和流通量皆未能为它们提供足够成为电子货币的条件，充其量只能被视为个别人士用作投机炒作的商品或虚拟商品，其普及程度对香港金融体系造成重大影响的可能性亦不大。

＂故此政府认为现时未有需要引入新法例管制或禁止市民参与这类虚拟商品的交易活动。＂他说。

香港与大部分地区目前没有就虚拟商品的安全或效能，以及此类商品交易的平台或营运商作出针对性的规管。然而，为防此等虚拟商品可能牵涉如洗黑钱、恐怖分子资金筹集、欺诈、层压式计划及科技罪案等犯罪行为，香港警方在有需要时会进行巡逻，包括在互联网的公众平台上搜集资料，若发现有资料牵涉刑事案件，会采取执法行动。

陈家强表示，政府和金融监管机构会密切监察比特币或其他虚拟商品的发展，并透过积极参与相关国际组织（例如财务行动特别组织）的会议，与各地的监管机构保持沟通。

早前香港一个比特币交易平台Mycoin突然停止运作，陈家强引述警方资料显示，自2月11日起接获举报，至今共有100多名人士报案，涉及金额1.8亿港元。警方其后以＂串谋讹骗＂罪拘捕二男四女，年龄介乎34至55岁，这六名被捕男女已获准保释候查。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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