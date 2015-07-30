香港证监会谴责野村国际违反监管规定并罚款450万港元

证监会的声明称，2013年6月11日，野村香港通知证监会，指从日本野村证券株式会社借调的交易员X先生于2013年5月23日造成330万美元的交易亏损及于2013年6月5日被调回日本。

然而，证监会其后发现，野村香港在作出6月11日的汇报时已知道X先生承认曾在野村香港的风险管理系统内输入虚假记项以隐瞒他的交易的真实风险水平，及承认曾向野村香港提供虚假资料。但野村香港并无根据《操守准则》的规定立即向证监会披露该等事宜。