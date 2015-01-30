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中国财经 | 2015年 1月 30日 星期五 16:27 BJT

2014年访港旅客按年升12%再创纪录 内地旅客比例续升--香港旅发局

路透香港1月30日 - 香港旅游发展局周五公布数据显示，2014年整体访港旅客按年增12%至近6,084万次，继续刷新纪录；其中中国大陆旅客升幅16%达约4,725万人次，占整体旅客量逾77%，高于2013年75%的比例。

去年12月访港旅客按年增8.5%，约566.6万人次；其中中国大陆旅客占440.2万人次，按年升13.2%；均较11月份分别15.7%及24.1%的升幅有所放缓。

月内短途地区市场整体旅客人次按年跌6.8%至84万，但比11月则增近24%。长途地区市场旅客人次按年跌1.4%至35.07万人次，比11月的39.33万跌11%。

月内其他新市场旅客人次按年微跌1.8%至7.4万，比11月份升约2%。

12月份不过夜旅客人次总共313万，按年升14.3%；其中271.5万为中国大陆旅客，按年增加17.6%。2014年全年不过夜旅客人次按年增15.5%，当中大陆旅客升幅19.1%。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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