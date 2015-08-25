长和重组后首份中期业绩符合预期 欧元走弱抵销部分增长

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月25日 - 由香港首富李嘉诚掌控的大型跨国综合企业--长江和记实业有限公司(0001.HK)周二公布的首份上半年业绩基本符合市场预期，期内欧洲电讯、港口及零售等业务虽取得不俗增长，惟却受当地市场货币兑港元汇率下降，以及能源业务盈利倒退部分抵销。
长和在港股收盘后公布，截至6月底止半年，计及出售投资后的备考核心溢利为144.56亿港元。路透访查三家投行平均预测长和中期核心盈利为141.3亿港元，其去年同期核心盈利则为251.41亿港元。董事会建议派中期息每股0.7港元。
集团主席李嘉诚在业绩报告中称，在环球经济增长缓慢、商品价格持续低迷、货币政策取向不明朗及汇率波动加剧之因素下，上半年外在环境仍然充满挑战。尽管市况对集团有某程度影响，尤其油价及欧洲货币疲弱，惟相对和黄去年上半年业绩，集团仍录得较高之经常性盈利，而核心业务亦整体表现良好。
＂随着重组后资产基础扩大及协同效应提升，预期所有业务均持续严谨管控财务，集团将具备更稳固根基，以维持后续之经常性盈利增长。＂他表示，料下半年将达致上述目标。
业务遍及全球逾50个国家的长和，范围覆盖电讯、能源、港口等，其中欧洲更是其主战场，占到公司EBITDA（除息、税、折旧及摊销前盈利）的49%。故此虽然欧洲3G业务有可观增长，但被期内欧元汇价下跌部份抵销。
期内，欧洲3集团的EBITDA以当地货币计同比升幅达40%，为各板块中表现最好，惟因长和业绩报表以港元计算，令呈报业绩的增长缩至20%。其他板块亦有此情况，港口及零售以当地货币计，上半年EBITDA分别升14%及11%，惟以港元计增长则降至8%及1%。
至于能源业务上半年EBITDA以当地货币计同比跌36%，以港元计降幅扩至43%。长和表示，期内赫斯基能源(HSE.TO)自2014年最后一季起受油价疲弱不利影响，且上半年产量增加亦导致折旧上升。重组后，长和持有赫斯基能源的股权由33.96%升至40.19%。
前称长江实业的长和，今年5月底完成系内世纪重组，消除原来由长实持有和记黄埔产生的控股公司折让，为股东创造逾1,600亿港元的价值。长和持有除地产以外的其他业务，而原来由两个集团持有的中港房地产及酒店等业务，则由新成立的长实地产(1113.HK)持有。
若计入公司重组的一次性影响，则其上半年法定业绩的股东应占溢利为1,018.58亿港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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