长和重组后首份中期业绩符合预期 欧元走弱抵销部分增长

路透香港8月25日 - 由香港首富李嘉诚掌控的大型跨国综合企业--长江和记实业有限公司(0001.HK)周二公布的首份上半年业绩基本符合市场预期，期内欧洲电讯、港口及零售等业务虽取得不俗增长，惟却受当地市场货币兑港元汇率下降，以及能源业务盈利倒退部分抵销。

长和在港股收盘后公布，截至6月底止半年，计及出售投资后的备考核心溢利为144.56亿港元。路透访查三家投行平均预测长和中期核心盈利为141.3亿港元，其去年同期核心盈利则为251.41亿港元。董事会建议派中期息每股0.7港元。

集团主席李嘉诚在业绩报告中称，在环球经济增长缓慢、商品价格持续低迷、货币政策取向不明朗及汇率波动加剧之因素下，上半年外在环境仍然充满挑战。尽管市况对集团有某程度影响，尤其油价及欧洲货币疲弱，惟相对和黄去年上半年业绩，集团仍录得较高之经常性盈利，而核心业务亦整体表现良好。

＂随着重组后资产基础扩大及协同效应提升，预期所有业务均持续严谨管控财务，集团将具备更稳固根基，以维持后续之经常性盈利增长。＂他表示，料下半年将达致上述目标。

业务遍及全球逾50个国家的长和，范围覆盖电讯、能源、港口等，其中欧洲更是其主战场，占到公司EBITDA（除息、税、折旧及摊销前盈利）的49%。故此虽然欧洲3G业务有可观增长，但被期内欧元汇价下跌部份抵销。

期内，欧洲3集团的EBITDA以当地货币计同比升幅达40%，为各板块中表现最好，惟因长和业绩报表以港元计算，令呈报业绩的增长缩至20%。其他板块亦有此情况，港口及零售以当地货币计，上半年EBITDA分别升14%及11%，惟以港元计增长则降至8%及1%。

至于能源业务上半年EBITDA以当地货币计同比跌36%，以港元计降幅扩至43%。长和表示，期内赫斯基能源(HSE.TO)自2014年最后一季起受油价疲弱不利影响，且上半年产量增加亦导致折旧上升。重组后，长和持有赫斯基能源的股权由33.96%升至40.19%。

前称长江实业的长和，今年5月底完成系内世纪重组，消除原来由长实持有和记黄埔产生的控股公司折让，为股东创造逾1,600亿港元的价值。长和持有除地产以外的其他业务，而原来由两个集团持有的中港房地产及酒店等业务，则由新成立的长实地产(1113.HK)持有。

若计入公司重组的一次性影响，则其上半年法定业绩的股东应占溢利为1,018.58亿港元。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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