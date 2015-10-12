第三季港人消费信心跌至去年第四季来低点 最担忧购房--调查

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港10月12日 - 香港城市大学周一发布的两岸四地消费者信心调查显示，今年第三季香港的消费信心指数按季下跌4.2%，为自去年第四季以来的最低。其中港人对购房方面最为担忧；对就业机会、投资股票、物价状况及经济发展继续保持轻微悲观态度。
在消费者信心指数涵盖的六大范畴中，以满分200分计，香港只有生活（消费）状况指数轻微超过100分，为108.7分，表示港人对生活状况的信心感到中性；对就业状况信心略显信心不足（96.8分）；对经济发展（84分）、物价状况（74.3分）及投资股票（78.2分）等信心则略为悲观；对购买房屋信心更只有48.3分，呈现偏向悲观。
在上述六个范畴中，按季信心下跌最大的依次为投资股票（跌18.7%）、经济发展（跌12.3%）及就业状况（跌7.9%）。对购买房屋及物价状况的信心按季则分别上升11%及14.1%。至于生活（消费）状况的信心得分则与上季相若。
香港区的调查，由城大管理科学系统计谘询中心在今年9月12日至10月5日进行，并访问了1,001位年满18岁并在本地常住的香港居民。
港股恒生指数.HSI第三季累计跌超过两成，另据政府最新公布数字，今年首八个月全港私人住宅楼价累计升9.6%%，但8月份的按月升幅为五个月来最低。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。