第三季港人消费信心跌至去年第四季来低点 最担忧购房--调查

路透香港10月12日 - 香港城市大学周一发布的两岸四地消费者信心调查显示，今年第三季香港的消费信心指数按季下跌4.2%，为自去年第四季以来的最低。其中港人对购房方面最为担忧；对就业机会、投资股票、物价状况及经济发展继续保持轻微悲观态度。

在消费者信心指数涵盖的六大范畴中，以满分200分计，香港只有生活（消费）状况指数轻微超过100分，为108.7分，表示港人对生活状况的信心感到中性；对就业状况信心略显信心不足（96.8分）；对经济发展（84分）、物价状况（74.3分）及投资股票（78.2分）等信心则略为悲观；对购买房屋信心更只有48.3分，呈现偏向悲观。

在上述六个范畴中，按季信心下跌最大的依次为投资股票（跌18.7%）、经济发展（跌12.3%）及就业状况（跌7.9%）。对购买房屋及物价状况的信心按季则分别上升11%及14.1%。至于生活（消费）状况的信心得分则与上季相若。

香港区的调查，由城大管理科学系统计谘询中心在今年9月12日至10月5日进行，并访问了1,001位年满18岁并在本地常住的香港居民。

港股恒生指数.HSI第三季累计跌超过两成，另据政府最新公布数字，今年首八个月全港私人住宅楼价累计升9.6%%，但8月份的按月升幅为五个月来最低。（完）