美银美林下修香港今年零售跌幅预测 因内地个人游政策调整

中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透香港4月13日 - 中国内地周一起调整深圳＂一签多行＂来港个人游政策，投行美银美林发表报告认为，改为＂一周一行＂预期将对本地零售销售有230点子的负面影响，因此将今年香港零售销售按年跌幅预测由此前的3.5%下修至5.8%。
不过报告同时指出，相信新措施带来的实际影响或较小，因虽然来港次数减少，但旅客或会增加每次消费额；且近日港股上扬带来财富效应，或刺激本地居民消费，从而抵销内地旅客消费额下跌的影响。
公安部出入境管理局今天稍早公布，由即日起停止签发深圳户籍居民来港＂一签多行＂的签注，改为采用深圳户籍居民来香港＂一周一行＂的签注。此举料将打击目前活跃于新界北区的水货活动。由于水货活动日益频繁，严重影响北区居民正常生活，惹起社区的不满。
美银美林表示，由于现有＂一签多行＂签注仍然有效，政策修改只影响办理新签注人士，因此料可能要在数个月后才看到新措施带来的负面影响。
该行并指，对本地零售销售的实际影响可能较估计为少，因为受影响的内地旅客或会因为减少来港次数，因而每次消费额会有所提高。此外，近日香港股市大涨，在财富效应带动下，本地居民的消费或会增加，从而抵销影响。
该投行估计，整体旅客占本地零售销售额比例约38.3%，而本地人则占61.7%。
＂一周一行＂措施对旅游、零售业影响为何仍有待观察，但本地零售股率先受挫。化妆品连锁店莎莎国际(0178.HK)及卓悦(0653.HK)今日股价最多曾大跌一成；珠宝连锁店周大福(1929.HK)及六福(0590.HK)最多分别挫5.6%及3.6%。
香港政府数据显示，2014年全年，每周来香港多过一次的人士有459万人次，占深圳户籍居民持＂一签多行＂来港人数的三成，当中估计有相当部分为从事水货活动人士。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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