香港12月末人民币存款环比跌1.5%至8,511亿元--香港金管局

路透香港1月29日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布的数据显示，12月末人民币存款余额8,511.06亿元，单月环比下跌1.5%，有回稳迹象。

香港离岸人民币（CNH）资金池于9月、10月环比萎缩后，11月略见反弹。尽管12月轻微下跌，但金管局副总裁阮国恒称，人民币资金池近期已稳定下来，而受人民币贬值影响，人民币贷款增加较快。

他并指出，此前离岸人民币拆息波动，但香港银行的流动性管理及时、有效，并充分体现出香港离岸人民币中心流动性提供者的角色。