香港12月末人民币存款环比跌1.5%至8,511亿元--香港金管局

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港1月29日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布的数据显示，12月末人民币存款余额8,511.06亿元，单月环比下跌1.5%，有回稳迹象。
香港离岸人民币（CNH）资金池于9月、10月环比萎缩后，11月略见反弹。尽管12月轻微下跌，但金管局副总裁阮国恒称，人民币资金池近期已稳定下来，而受人民币贬值影响，人民币贷款增加较快。
他并指出，此前离岸人民币拆息波动，但香港银行的流动性管理及时、有效，并充分体现出香港离岸人民币中心流动性提供者的角色。
12月香港跨境贸易结算人民币汇款总额6,674.52亿元，较11月末的5,089亿元增加31%。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)