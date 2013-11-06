港府建议中央部委推动更多人民币计价产品业务--香港官员

路透香港11月6日 -香港财政司司长曾俊华周三称，香港政府向中央相关部委建议推动更多人民币计价的金融产品业务，以进一步推动香港的离岸人民币业务和巩固香港作为国际金融中地位。

曾俊华周一至周三先后与中国国务院港澳办、人民银行、发改委、中证监、中银监、中保监和国资委等部委会面，讨论进一步促进两地金融合作的措施。陪同访京官员还有财经事务及库务局局长陈家强和金管局总裁陈德霖。

曾俊华在北京向传媒总结访京之行时称，向相关的部委建议推动更加多以人民币计价的金融产品的业务，例如支持和鼓励更加多内地保险公司跨境再保险，以人民币作出结算；鼓励更加多内地企业来港开设专属自保保险公司。

“我亦建议在制订个人境内投资者，即QDII2，进行跨境投资试点时，尽量利用香港这平台。”他说。

至于市场关注的放宽2万元人民币每日兑换上限，曾俊华称，只要每一个政策到达成熟阶段以及在执行细节上达至共识和妥善，“会第一时间推出来”。

中国央行已经陆续批出新一批内地机构来港发债额度，有助深化香港的离岸人民币债务市场，其中国家开发银行率先启动70亿元人民币债券发行计划，2年期浮息点心债询价利率为离岸人民币香港银行同业拆息（CNH HIBOR）加25基点。

此外，中国财政部亦宣布将于11月21日在香港发行100亿元人民币国债。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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