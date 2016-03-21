香港应发展成人民币资产定价和风险管理中心--巴曙松

路透香港3月21日 - 香港媒体周一引述港交所(0388.HK)首席中国经济学家巴曙松称，香港应该发展成为人民币的资产定价和风险管理中心，以弥补人民币加入SDR（特别提款权）后失去的特殊优势。

巴曙松在明报一项论坛上称，随着人民币跨境支付系统的启动、资本流入流出渠道的多元化，香港在起步阶段以及清算行模式下形成的优势地位不再明显。其他挑战还包括，人民币汇率双向波动，仅靠升值预期和利率汇率套利的模式难以持续；以及人民币加入SDR后，各国央行、大型资产管理机构对人民币资产的需求将稳步增加，目前香港在这些领域并没有特殊优势。

“香港应该发展成为覆盖股票、债券、大宗商品等多种资产的人民币定价中心，并提供专业的风险管理产品，成为人民币风险管理中心。”他并说，香港应建设成为内地企业和居民对外投资的主要平台，提升发展多元化金融产品链的能力，令升值和贬值阶段都有产品需求。

不过他指出，即使香港作为离岸人民币结算中心的优势已减弱，但内地的资本，将来还会继续流入香港。

“香港资产管理20%的资金来自内地，这个趋势还在上升。”他说，“所以我也顺便说一句，即使国际出现大的波动，这次对香港的冲击，也会明显少于08年和98年。”（完）