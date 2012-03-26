香港可成最大人民币离岸市场--官员

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透广州3月26日电---香港财经事务及库务局局长陈家强周日坦言,人民币国际化需要可能不止一个离岸市场,可能很多离岸市场.但香港有理由成为最大的离岸市场,要做大香港离岸市场,香港需要与很多市场合作.
他是在参加首届岭南论坛做出上述表示的.此外,他并表示还要加强人民币在岸和离岸市场合作.
"不是说一定要通过香港来做,而是希望他们当地增加对人民币结算的兴趣,能跟香港一起合作."陈家强称.
对於人民币在岸和离岸的合作,他指出,联系起来的方法有很多,譬如说交易所买卖基金、期货产品等.
港交所此前宣布与上交所和深交所磋商成立合资公司,发展指数及股票衍生产品等.陈家强对此表示,这方面的金融合作是不错的,通过三个交易所的合作,可把一些在岸和离岸的金融产品联系起来.
陈家强也表示,香港本身是一个非常重要的融资市场,可成为全球最重要的人民币基金融资的平台.香港也是亚太区很重要的资产管理中心,通过一些有效的管理,可以在人民币离岸市场的资产管理业务方面有很大发展.
今年6月开始,香港将延长香港人民币即时支付结算系统的运作时间至15个小时,届时,可为伦敦及欧洲时区、以及北美早段时间的金融机构提供更长时间的运作窗口,通过香港的平台进行离岸人民币支付交易的结算.
截止目前,中国央行已与17个国家或地区签署了16,512亿元人民币的互换.在润物细无声中推动着人民币国际化的前行步伐.
陈家强并指出,截至今年2月底,香港已成为最大的人民币结算和融资平台.而2011年,内地以人民币结算的外贸金额为20,810亿元,其中经香港处理的结算交易为19,150亿元,是2010年交易总额的五倍.(完)
--记者 毕晓雯 ;审校 杨淑祯
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