香港可成最大人民币离岸市场--官员

路透广州3月26日电---香港财经事务及库务局局长陈家强周日坦言,人民币国际化需要可能不止一个离岸市场,可能很多离岸市场.但香港有理由成为最大的离岸市场,要做大香港离岸市场,香港需要与很多市场合作.

他是在参加首届岭南论坛做出上述表示的.此外,他并表示还要加强人民币在岸和离岸市场合作.

"不是说一定要通过香港来做,而是希望他们当地增加对人民币结算的兴趣,能跟香港一起合作."陈家强称.

对於人民币在岸和离岸的合作,他指出,联系起来的方法有很多,譬如说交易所买卖基金、期货产品等.

港交所此前宣布与上交所和深交所磋商成立合资公司,发展指数及股票衍生产品等.陈家强对此表示,这方面的金融合作是不错的,通过三个交易所的合作,可把一些在岸和离岸的金融产品联系起来.

陈家强也表示,香港本身是一个非常重要的融资市场,可成为全球最重要的人民币基金融资的平台.香港也是亚太区很重要的资产管理中心,通过一些有效的管理,可以在人民币离岸市场的资产管理业务方面有很大发展.

今年6月开始,香港将延长香港人民币即时支付结算系统的运作时间至15个小时,届时,可为伦敦及欧洲时区、以及北美早段时间的金融机构提供更长时间的运作窗口,通过香港的平台进行离岸人民币支付交易的结算.

截止目前,中国央行已与17个国家或地区签署了16,512亿元人民币的互换.在润物细无声中推动着人民币国际化的前行步伐.

陈家强并指出,截至今年2月底,香港已成为最大的人民币结算和融资平台.而2011年,内地以人民币结算的外贸金额为20,810亿元,其中经香港处理的结算交易为19,150亿元,是2010年交易总额的五倍.(完)

--记者 毕晓雯 ;审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。