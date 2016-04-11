香港的国际金融地位无法取代 要能抓紧内地经济增长机遇--官员

路透香港4月11日 - 近日一项国际调查指出，香港的国际金融中心排名跌出三甲，“纽伦港”局面不再，香港财经事务及库务局长陈家强撰写网志回应称，香港的金融地位会无法取代，香港能成为全球领先的国际金融中心之一，是因为理解自身实体经济，能够抓紧内地经济增长的机遇，并具有专业及有效的监管制度，相信香港可以维持其角色。

陈家强周日在其网志上称，中国经济仍然会是世界经济发展的重要动力，香港的金融地位会无法取代。中国往后在世界经济发展中会持续开放，香港一定可以维持角色。香港与内地的经济合作关系一向牢不可破，除了内地肯定了香港的角色，香港亦需要一如以往，在中国及周边地方的发展中，掌握优势，争取一切的机遇。

上周香港在英国调查机构Z/Yen Group编制的最新一份「全球金融中心指数」跌出三甲位置，被新加坡超过，排名第四，加上上月评级机构穆迪和标准普尔将香港的评级展望由「稳定」下调至「负面」，原因在于香港与内地在金融和经济上的密切联系。

“对于有关评估，我认为是过分简单地诠释本港与内地的关系。”陈家强认为。

他认为，目前亚洲经济增长最快的地方就是中国内地，虽然环球经济有下行的风险，但这不是由中国单独面对，环顾全球，许多先进经济体自2008年金融危机以来一直只能以缓慢的速度复苏，有部分新兴经济体更陷入衰退，跟复苏沾不上边。反观内地在过去几年，对全球经济增长的贡献达三分之一，若我们未能抓紧机遇，香港是没有可能成为一个具有国际影响力的金融中心。

陈家强称，香港要成为国际金融中心，不能忽略监管；而作为国际金融中心，更要强调有国际级的监管，这才是金融中心竞争的条件，并在人才、监管、政策方面皆保持优势。所以即使香港一直有专业及具成效的监管制度，仍然不时检视市场，确保上市公司的水准，保持市场信誉。

香港的资本市场稳健成熟，信用状况良好，加上法制完备、资讯自由流通、专业人才汇聚。凭藉这些优势，香港一直在国际金融市场占一重要席位。而特区政府多年来致力就着国家及亚洲发展的机遇，不断做大金融业，希望维持优势，让香港继续提升竞争力。（完）