香港《星岛日报》：苏独成与败 社会都付重代价

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
（9月12日社评）
人口500多万的苏格兰，6天后就会公投是否脱离英国独立。大家本来以为不成气候的独派，民意支持率近日竟然飙升至与统派旗鼓相当，令英国自1937年南爱尔兰独立以来，再度面对国家分裂危机。首相卡梅伦愿让苏格兰有更大的自主权，以资挽留，朝野三大党魁在公投前夕，都亲赴北爱为统派打气。
苏格兰人本土意识浓厚，反映在近年苏格兰民族党在当地议会的第一大党，党魁萨蒙德争取苏格兰由高度自主变成独立自治，发动2年后公投。首相卡梅伦为免苏独发酵壮大，把公投提前到今年，以为大部分苏格兰人会考虑到留在英国带来的政治、经济、国防等方面的好处，岂料低估了苏独的吸引力。
萨蒙德所提苏独愿景的吸引力，不止在于民族自决，更在于经济实利，当地资源免再受英国分肥，焦点就是北海油田，认为油田的收入，已经可以避免独立后的苏格兰陷于财困，又构想当地可继续使用英镑，并重新加入欧盟，描绘出一副代价小、收益大、让苏格兰人吐气扬眉的图像。
不过，经济学者质疑这个算盘能否打响，北海油田产量正从高峰下滑，专家估计只能维持几十年，独立分家要分担庞大的国债，日后还要负责国防外交开支，能否得到英伦银行同意续用英镑为国家货币成疑。
对萨蒙德而言，成功独立可以成为「国父」，就算不成功，都可以争取到更大自主权。然而，无论最后是统是独，今次运动造成的社会撕裂，日后修补恐怕都要相当艰苦。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
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