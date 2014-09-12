香港《星岛日报》：苏独成与败 社会都付重代价

（9月12日社评）

人口500多万的苏格兰，6天后就会公投是否脱离英国独立。大家本来以为不成气候的独派，民意支持率近日竟然飙升至与统派旗鼓相当，令英国自1937年南爱尔兰独立以来，再度面对国家分裂危机。首相卡梅伦愿让苏格兰有更大的自主权，以资挽留，朝野三大党魁在公投前夕，都亲赴北爱为统派打气。

苏格兰人本土意识浓厚，反映在近年苏格兰民族党在当地议会的第一大党，党魁萨蒙德争取苏格兰由高度自主变成独立自治，发动2年后公投。首相卡梅伦为免苏独发酵壮大，把公投提前到今年，以为大部分苏格兰人会考虑到留在英国带来的政治、经济、国防等方面的好处，岂料低估了苏独的吸引力。

萨蒙德所提苏独愿景的吸引力，不止在于民族自决，更在于经济实利，当地资源免再受英国分肥，焦点就是北海油田，认为油田的收入，已经可以避免独立后的苏格兰陷于财困，又构想当地可继续使用英镑，并重新加入欧盟，描绘出一副代价小、收益大、让苏格兰人吐气扬眉的图像。

不过，经济学者质疑这个算盘能否打响，北海油田产量正从高峰下滑，专家估计只能维持几十年，独立分家要分担庞大的国债，日后还要负责国防外交开支，能否得到英伦银行同意续用英镑为国家货币成疑。

对萨蒙德而言，成功独立可以成为「国父」，就算不成功，都可以争取到更大自主权。然而，无论最后是统是独，今次运动造成的社会撕裂，日后修补恐怕都要相当艰苦。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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