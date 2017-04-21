香港政府再度委任欧达礼为证监会行政总裁 任期三年

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
政府发言人表示，过去数年，在欧达礼的领导下，证监会继续致力透过持续改善规管制度、有效执法，以及积极参与国际性组织，使香港的市场维持稳健。
发言人并称，证监会亦积极推动各项利便市场发展的新措施，包括推出沪港通及深港通，以及落实香港分别与内地以及瑞士达成的基金互认安排。这些都有助巩固香港国际金融中心的地位。
现年57岁的欧达礼拥有伦敦大学法律学士学位及剑桥大学法律硕士学位，他于2001-2004年在证监会担任企业融资部执行董事，其后曾经转投史密夫律师事务所，2011年出任证监会行政总裁，现时亦为国际证券事务监察委员会组织主席。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。