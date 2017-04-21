香港政府再度委任欧达礼为证监会行政总裁 任期三年

路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。

政府发言人表示，过去数年，在欧达礼的领导下，证监会继续致力透过持续改善规管制度、有效执法，以及积极参与国际性组织，使香港的市场维持稳健。

发言人并称，证监会亦积极推动各项利便市场发展的新措施，包括推出沪港通及深港通，以及落实香港分别与内地以及瑞士达成的基金互认安排。这些都有助巩固香港国际金融中心的地位。

现年57岁的欧达礼拥有伦敦大学法律学士学位及剑桥大学法律硕士学位，他于2001-2004年在证监会担任企业融资部执行董事，其后曾经转投史密夫律师事务所，2011年出任证监会行政总裁，现时亦为国际证券事务监察委员会组织主席。（完）

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