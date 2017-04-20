香港证监会终身禁止中银香港一名犯盗窃罪前雇员重投业界

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透香港4月20日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周四称，终身禁止中银香港(2388.HK)一名前雇员重投业界，因盗窃罪成。
该名前雇员陈自力于2016年9月任职中银香港一间分行银行经理期间，数度从他获编配的柜员现金尾数箱中偷取合共4万港元，同年10月被香港东区裁判法院裁定盗窃罪成，判处监禁两个月。
鉴于陈自力被判刑事罪名成立，证监会认为他并非获发牌或注册进行受规管活动的适当人选。（完）
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(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。