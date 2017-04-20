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中国财经 | 2017年 4月 20日 星期四 17:04 BJT

香港证监会终身禁止中银香港一名犯盗窃罪前雇员重投业界

路透香港4月20日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周四称，终身禁止中银香港(2388.HK)一名前雇员重投业界，因盗窃罪成。

该名前雇员陈自力于2016年9月任职中银香港一间分行银行经理期间，数度从他获编配的柜员现金尾数箱中偷取合共4万港元，同年10月被香港东区裁判法院裁定盗窃罪成，判处监禁两个月。

鉴于陈自力被判刑事罪名成立，证监会认为他并非获发牌或注册进行受规管活动的适当人选。（完）

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(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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