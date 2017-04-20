香港证监会终身禁止中银香港一名犯盗窃罪前雇员重投业界

路透香港4月20日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周四称，终身禁止中银香港(2388.HK)一名前雇员重投业界，因盗窃罪成。

该名前雇员陈自力于2016年9月任职中银香港一间分行银行经理期间，数度从他获编配的柜员现金尾数箱中偷取合共4万港元，同年10月被香港东区裁判法院裁定盗窃罪成，判处监禁两个月。