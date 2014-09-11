香港证监会对中信及五名前执行董事展开法律程序

路透香港9月11日 - 2008年在外汇合约上录得巨亏的中信股份(0267.HK)（前称＂中信泰富＂）及时任主席荣智健等五名前执行董事，遭香港证监会展开法律及研讯程序，以使当时受公司虚假或具误导性资料而购入股份的投资者能获得赔偿，并向中信及涉事人士施加制裁。

证监会周四发出的新闻稿指，今天已分别在原讼法庭及市场失当行为审裁处，对中信股份及其五名前执行董事展开法律程序和研讯程序。他们分别是前主席荣智健、前董事总经理范鸿龄、前副董事总经理张立宪和李松兴及前执行董事周志贤。

证监会表示，中信及该五名董事曾从事市场失当行为，在2008年就中信的杠杆式外汇合约投资的巨额亏损披露虚假或具误导性的财务状况资料。

证监会正寻求原讼法庭颁发回复原状令或赔偿令，以使在证监会所指公布虚假或具误导性资料的日期至披露真实财务状况的日期期间，购入中信股份的高达4,500名投资者得以回复至原状或得到赔偿。证监会亦正寻求审裁处对中信及该五名董事施加制裁。

中信泰富由荣智健一手创立，他是前国家副主席荣毅仁之子，有＂红色资本家＂之称。2008年10月，中信泰富发出盈利警告，披露其为了西澳洲磁铁矿石项目进行的杠杆式外汇买卖合约录得巨额亏损，拖累公司2008年度净亏损126.6亿港元，其中相关外汇亏损高达146.3亿港元。荣智健与其＂左右手＂范鸿龄亦于2009年4月双双请辞。

证监会表示，中信泰富在2008年9月12日刊发了一份载有关于中信财务状况的虚假或具误导性陈述的通函，内容关于一宗与上述杠杆式外汇合约投资无关的交易，当中披露“就董事所知，本集团自2007年12月31日，...以来的财务或交易状况概无出现任何重大不利变动”。

然而，中信泰富2008年10月20日发出的盈利警告披露，此前为调控其澳洲铁矿项目面对的货币风险所订立的多份杠杆式外汇合约而蒙受巨额亏损，显示公司08年9月7日已察觉到该等合约带来的潜在风险。

中信泰富在10月20日停牌，当时股价为14.52港元，翌日恢复买卖，收市股价暴挫55%至6.52港元。

证监会表示，该份9月刊发的通函载有属虚假或具误导性的陈述，而中信及该五名董事于通函刊发前，已知悉由上述外汇合约引致的巨大财务负面影响，因此公司及该五名董事须就刊发载有虚假或具误导性陈述的通函负上法律责任，并使该等于2008年9月12日收市后及于2008年10月20日盈利警告发出日期前购入中信股份的投资者，回复至他们进行交易前的状况或就他们的损失得到赔偿。

至于赔偿金额将由原讼法庭作出评估。“此项评估将为如何计算把曾经在受虚假或具误导性资料影响的市场进行买卖的股东回复至原状的所需金额，确立重要先例。”证监会称。

前称＂中信泰富＂的中信股份于8月完成收购母公司中信集团大部份资产的交易，创下直属国务院的中央企业＂借壳＂香港子公司实现整体上市的先河，其市值由500多亿港元壮大至今天收市计的3,680亿港元。业务范围也由原来的房地产、特钢及铁矿，扩大至包括金融、资源能源、制造业、房地产及基础设施、工程承包。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。