香港证监会将首次容许反向ETF与杠杆式ETF产品交易

香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周五在一份通函中称，将会批准所谓的反向和杠杆基金产品交易，只要它们满足一些投资者保障要求。

杠杆和反向ETF一般利用衍生工具实现每日追踪目标指数收益的一定倍数。这类产品在美国惹来争议，因监管机构担心利用衍生品所产生的流动性和交易对手风险。（完）