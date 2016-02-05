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中国财经 | 2016年 2月 5日 星期五 18:14 BJT

香港证监会将首次容许反向ETF与杠杆式ETF产品交易

路透香港2月5日 - 香港证券监管机构已经发出新指引，为较高风险的交易所买卖基金（ETF）交易扫除障碍。

香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周五在一份通函中称，将会批准所谓的反向和杠杆基金产品交易，只要它们满足一些投资者保障要求。

杠杆和反向ETF一般利用衍生工具实现每日追踪目标指数收益的一定倍数。这类产品在美国惹来争议，因监管机构担心利用衍生品所产生的流动性和交易对手风险。（完）

(编译 雷美珍；审校 曾祥进)

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