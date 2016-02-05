香港证监会将首次容许反向ETF与杠杆式ETF产品交易

中海油预计今年产量按年下降约4% 三年内产量目标基本持平
路透香港1月19日 - 尽管油价持稳，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司周四称，预计2017年净产量按年下降约4%，三年内产量目标基本持平。
路透香港2月5日 - 香港证券监管机构已经发出新指引，为较高风险的交易所买卖基金（ETF）交易扫除障碍。
香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周五在一份通函中称，将会批准所谓的反向和杠杆基金产品交易，只要它们满足一些投资者保障要求。
杠杆和反向ETF一般利用衍生工具实现每日追踪目标指数收益的一定倍数。这类产品在美国惹来争议，因监管机构担心利用衍生品所产生的流动性和交易对手风险。（完）
(编译 雷美珍；审校 曾祥进)
路透香港1月19日 - 尽管油价持稳，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司周四称，预计2017年净产量按年下降约4%，三年内产量目标基本持平。
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。