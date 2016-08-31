香港证监会向法国巴黎财富管理罚款400万港元 因多收客户款项

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港8月31日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，对法国巴黎财富管理银行作出谴责并处以罚款400万港元，因后者在2011年1月1日至2013年12月31日期间向客户多收款项。
证监会经调查后发现，在关键期间，法巴财富管理从大约2,300宗客户交易所收取的金钱收益（包括费用、差价及收费）超过了它向客户所提供的文件所述的水平，多收的金额涉及约共950万港元，受影响的交易涵盖不同类别的投资产品，包括股票、债券、结构性产品、期权、掉期及基金。
证监会称，“法巴财富管理的行为违反了《操守准则》的规定，因为它没有以适当的技能、小心审慎和勤勉尽责的态度，确保就客户交易所收取的金钱收益是公平合理并根据其向客户作出的陈述而收取的。”
证监会指出，有关退还多收金额的事宜，受影响的客户可与法国巴黎银行联络。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。