香港证监会向法国巴黎财富管理罚款400万港元 因多收客户款项

路透香港8月31日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，对法国巴黎财富管理银行作出谴责并处以罚款400万港元，因后者在2011年1月1日至2013年12月31日期间向客户多收款项。

证监会经调查后发现，在关键期间，法巴财富管理从大约2,300宗客户交易所收取的金钱收益（包括费用、差价及收费）超过了它向客户所提供的文件所述的水平，多收的金额涉及约共950万港元，受影响的交易涵盖不同类别的投资产品，包括股票、债券、结构性产品、期权、掉期及基金。

证监会称，“法巴财富管理的行为违反了《操守准则》的规定，因为它没有以适当的技能、小心审慎和勤勉尽责的态度，确保就客户交易所收取的金钱收益是公平合理并根据其向客户作出的陈述而收取的。”

证监会指出，有关退还多收金额的事宜，受影响的客户可与法国巴黎银行联络。（完）

参看相关细节，可点选网址(here)